富坦新興國固定收益 靚

日本國會改選自民黨大勝，首相高市早苗取得歷史性勝利。不過，在本月初高市拋出提前國會大選，並提出將下調消費稅時，圍繞財政支出計畫的疑慮已造成日本長天期公債遭猛烈拋售，並牽動美歐等成熟債市劇烈震盪。統計彭博債券指數今年年初到2月6日為止，美歐公債指數小漲0.24%與0.64%、日本下跌1.07%，反觀新興市場當地公債指數上漲1.01%，表現突出。

基金資訊觀測站統計，截至12月底，國人持有前十大的境外債券基金中，以新興市場債券型基金占四檔最多，且績效領先其他類型。其中，富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金為唯一一檔當地債基金，今年來、兩年與三年分別有3.7%、34.9%與44%的報酬率，不僅在各期間表現居冠，也較其他美元計價新興債基金勝出許多。

法人表示，今年以來，在成熟債市受消息面影響而震盪加劇之際，新興國家則多有信評獲調升或是成功重返國際債市籌資的利多消息，加上美元貶值與商品題材也推升新興國家貨幣表現。新興國家當地債市債匯雙收，因此表現優於美元計價的新興債基金。

投資專家表示，川普的美國保護主義加速全球貿易重組，今年元月歐盟與印度及歐盟與南方共同市場四國（巴西、阿根廷、烏拉圭、巴拉圭）正式簽署歷經18年與25年談判的自由貿易協定。川普的關稅威脅加速協定的水到渠成，新興國家已走出自己的路。

此外，許多新興國家在過去飽受高通貨膨脹之苦後，現今採取審慎的通膨控制。許多國家仍維持雙位數的政策利率，因此提供相當具吸引力的實質利率優勢。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金主要投資新興國家高殖利率政府公債，投資組合中當地貨幣債比重近六成，廣納非洲、拉丁美洲與新興亞洲等公債與貨幣，截至12月底持債平均到期殖利率高達11.29%，享有新興國家高殖利率與貨幣升值雙優勢機會。