富坦新興國固定收益 靚

經濟日報／ 張瀞文

日本國會改選自民黨大勝，首相高市早苗取得歷史性勝利。不過，在本月初高市拋出提前國會大選，並提出將下調消費稅時，圍繞財政支出計畫的疑慮已造成日本長天期公債遭猛烈拋售，並牽動美歐等成熟債市劇烈震盪。統計彭博債券指數今年年初到2月6日為止，美歐公債指數小漲0.24%與0.64%、日本下跌1.07%，反觀新興市場當地公債指數上漲1.01%，表現突出。

基金資訊觀測站統計，截至12月底，國人持有前十大的境外債券基金中，以新興市場債券型基金占四檔最多，且績效領先其他類型。其中，富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金為唯一一檔當地債基金，今年來、兩年與三年分別有3.7%、34.9%與44%的報酬率，不僅在各期間表現居冠，也較其他美元計價新興債基金勝出許多。

法人表示，今年以來，在成熟債市受消息面影響而震盪加劇之際，新興國家則多有信評獲調升或是成功重返國際債市籌資的利多消息，加上美元貶值與商品題材也推升新興國家貨幣表現。新興國家當地債市債匯雙收，因此表現優於美元計價的新興債基金。

投資專家表示，川普的美國保護主義加速全球貿易重組，今年元月歐盟與印度及歐盟與南方共同市場四國（巴西、阿根廷、烏拉圭、巴拉圭）正式簽署歷經18年與25年談判的自由貿易協定。川普的關稅威脅加速協定的水到渠成，新興國家已走出自己的路。

此外，許多新興國家在過去飽受高通貨膨脹之苦後，現今採取審慎的通膨控制。許多國家仍維持雙位數的政策利率，因此提供相當具吸引力的實質利率優勢。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金主要投資新興國家高殖利率政府公債，投資組合中當地貨幣債比重近六成，廣納非洲、拉丁美洲與新興亞洲等公債與貨幣，截至12月底持債平均到期殖利率高達11.29%，享有新興國家高殖利率與貨幣升值雙優勢機會。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

日本再度重啟全球最大核電廠 因311地震停機逾14年

選後挑戰多！日媒：高市早苗大勝後如何面對日中關係 成為課題

日自民黨大勝 陸外交部：敦促日方撤回高市涉台「錯誤言論」

高市早苗勝選…陸外交部：日本極右翼勢力若誤判形勢 必遭迎頭痛擊

相關新聞

科技型基金火馬奔騰 近三個月多檔報酬率突破兩成

台股封關倒數，昨（9）日科技族群火力全開、台積電同步再創高，資金搶搭最後順風車。法人看好，權值與題材股齊揚，帶動科技型基...

瀚亞日本動力 周漲6.1%

瀚亞投資-日本動力股票基金近一周上漲6.1%，瀚亞投信表示，日本企業財報表現亮眼，有助提升市場情緒，加上選舉結果偏多方，...

元大日本龍頭企業 績昂

高市早苗率領自民黨執政聯盟獲得日本眾議院改選壓倒性勝利，開啟長期穩定政權，並可望啟動近80年來首次的修憲工程，包括配合強...

富坦新興國固定收益 靚

日本國會改選自民黨大勝，首相高市早苗取得歷史性勝利。不過，在本月初高市拋出提前國會大選，並提出將下調消費稅時，圍繞財政支...

外資買亞股 最愛印度

印度受惠於關稅利多，上周獲外資買超6.9億美元，成為外資在新興亞股最愛的市場，泰國以3.3億美元的買超居次。外資上周賣超...

特別股基金 攻守兼備

隨股市震盪，特別股相關基金近半年來績效穩健。法人建議，特別股目前股價仍在蓄勢待發之際，可以逢低優先卡位高殖利率表現的全球...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。