元大日本龍頭企業 績昂

經濟日報／ 高瑜君

高市早苗率領自民黨執政聯盟獲得日本眾議院改選壓倒性勝利，開啟長期穩定政權，並可望啟動近80年來首次的修憲工程，包括配合強化防衛等目標，積極實踐強大日本理念。

昨（9）日在自民黨大勝消息帶動下，日經225指數開盤暴漲5%，突破57,000點，再創歷史新高，盤面由高市概念股領漲，包含全球AI半導體設備領導製造廠的愛德萬測試噴漲11.5%，「防衛三羽烏」之一的川崎重工更大漲15.7%。在高市啟動新任期之前，日股已強勢展現帶領亞股攻高的雄風姿態。

日本岡山證券預測，高市開啟全面執政的情境下，日經指數中長線有望進一步挑戰六萬點，進入日股投資新時代。

根據截至今年1月底的統計資訊，國內表現領先的日股基金今年以來漲幅已達一成以上，包括主動操作的元大日本龍頭企業基金領銜上漲11.57%。

元大日本龍頭企業基金研究團隊指出，人氣支持度極高的高市早苗，主張效法安倍晉三的新三箭策略，透過成長投資等政策手段，重振日本在國際舞台的領導力。

未來日本進入高市經濟學新時代，將創造包括AI半導體、國防等相關產業結構性向上動能，讓日股具備獨特的轉型投資機會。

看好日本將迎來產業成長黃金時期，國際資金持續進場，根據日本財務省統計資料，截至1月30日當周，外資今年以來買超日股達2.84兆日圓，高於2025年同期的6,277億日圓。

自2025年底高市上任後，國際資金波段加碼日股達3兆元，推升2025年買超金額創2013年安倍經濟學以來新高，顯示資金積極認同高市經濟學將為日股開拓新格局，值得留意日股基金的進場機會。

