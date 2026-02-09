外資買亞股 最愛印度

印度受惠於關稅利多，上周獲外資買超6.9億美元，成為外資在新興亞股最愛的市場，泰國以3.3億美元的買超居次。外資上周賣超南韓75億美元最多，其次賣超台股33.1億美元。新興亞股上周漲跌互見，以泰國漲2.1%最強，其次是印度漲1.6%，但印尼及越南都大跌4%以上，台、韓也都收黑。

今年以來，外資最愛泰國，買超4.7億美元居新興亞股之冠，其次是對馬來西亞買超2.6億美元，賣超則以對南韓賣超70.6億美元最多，其次是賣超印度25.7億美元；主要新興亞股以南韓漲25.7%最優，再來是台灣的11.8%、泰國的11.2%，但印尼跌7.3%最弱。

外資上周大買印度，降低今年以來的賣超金額。群益印度中小基金經理人向思穎表示，在歷時十個月的關稅協商後，印度終於在上周與美國達成貿易協議，稅率從高峰的50%大幅下調至18%，低於其他出口競爭國，印度同時與歐盟達成自由貿易協定。雙重利多為印度出口注入強心針，大幅提升市場信心。

台股上周衝上32,000點歷史新高後拉回，結束周線連六紅。主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，受AI變現疑慮影響，上周美股科技股走軟，引發外資賣超台股。不過，四大雲端服務供應商（CSP）持續上修資本支出，且台廠AI供應鏈訂單能見度已延伸至2027年，有利企業獲利增長。在產業配置上，看好AI晶圓、伺服器等關鍵供應鏈。

安聯投信台股團隊指出，2026年台股整體企業獲利預估有望成長31.4%。