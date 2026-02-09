外資買亞股 最愛印度

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

印度受惠於關稅利多，上周獲外資買超6.9億美元，成為外資在新興亞股最愛的市場，泰國以3.3億美元的買超居次。外資上周賣超南韓75億美元最多，其次賣超台股33.1億美元。新興亞股上周漲跌互見，以泰國漲2.1%最強，其次是印度漲1.6%，但印尼及越南都大跌4%以上，台、韓也都收黑。

今年以來，外資最愛泰國，買超4.7億美元居新興亞股之冠，其次是對馬來西亞買超2.6億美元，賣超則以對南韓賣超70.6億美元最多，其次是賣超印度25.7億美元；主要新興亞股以南韓漲25.7%最優，再來是台灣的11.8%、泰國的11.2%，但印尼跌7.3%最弱。

外資上周大買印度，降低今年以來的賣超金額。群益印度中小基金經理人向思穎表示，在歷時十個月的關稅協商後，印度終於在上周與美國達成貿易協議，稅率從高峰的50%大幅下調至18%，低於其他出口競爭國，印度同時與歐盟達成自由貿易協定。雙重利多為印度出口注入強心針，大幅提升市場信心。

台股上周衝上32,000點歷史新高後拉回，結束周線連六紅。主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，受AI變現疑慮影響，上周美股科技股走軟，引發外資賣超台股。不過，四大雲端服務供應商（CSP）持續上修資本支出，且台廠AI供應鏈訂單能見度已延伸至2027年，有利企業獲利增長。在產業配置上，看好AI晶圓、伺服器等關鍵供應鏈。

安聯投信台股團隊指出，2026年台股整體企業獲利預估有望成長31.4%。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

影／驚險畫面曝光！印度男童嘴咬鋰電池秒爆炸 「口中起火」緊急送醫

射擊／印度新里亞錦賽 中華女子隊25公尺手槍團體鍍銀

金蛇年封關日上漲機率8成 法人看好抱股過年首選有息收保護的台股ETF

選後談台灣合作 泰國總理：遵循國家「行為準則」

相關新聞

科技型基金火馬奔騰 近三個月多檔報酬率突破兩成

台股封關倒數，昨（9）日科技族群火力全開、台積電同步再創高，資金搶搭最後順風車。法人看好，權值與題材股齊揚，帶動科技型基...

瀚亞日本動力 周漲6.1%

瀚亞投資-日本動力股票基金近一周上漲6.1%，瀚亞投信表示，日本企業財報表現亮眼，有助提升市場情緒，加上選舉結果偏多方，...

元大日本龍頭企業 績昂

高市早苗率領自民黨執政聯盟獲得日本眾議院改選壓倒性勝利，開啟長期穩定政權，並可望啟動近80年來首次的修憲工程，包括配合強...

富坦新興國固定收益 靚

日本國會改選自民黨大勝，首相高市早苗取得歷史性勝利。不過，在本月初高市拋出提前國會大選，並提出將下調消費稅時，圍繞財政支...

外資買亞股 最愛印度

印度受惠於關稅利多，上周獲外資買超6.9億美元，成為外資在新興亞股最愛的市場，泰國以3.3億美元的買超居次。外資上周賣超...

特別股基金 攻守兼備

隨股市震盪，特別股相關基金近半年來績效穩健。法人建議，特別股目前股價仍在蓄勢待發之際，可以逢低優先卡位高殖利率表現的全球...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。