83%投資人捨短取長 轉向「追求資產穩健增值」或「穩定收益」

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
基富通平台投資人理財目標。(資料來源：基富通)
全民理財意識抬頭，理財觀念也出現微妙轉變。根據基富通證券發布的「平台投資人觀察報告」顯示，高達83%的投資人將理財目標設定為「追求資產穩健增值」或「穩定收益」，僅有14%選擇追求短期高槓桿投資回報，顯示投資心態正由過去追逐高報酬，逐步轉向強調長期、紀律與風險控管。

在主被動式ETF與TISA臺灣個人投資儲蓄帳戶推動下，全民理財風潮持續發酵，也帶動共同基金市場逐年成長。投信投顧公會統計，截至去年底，國內共同基金總規模達16.3兆元，年成長率16.4%，其中，ETF成長18%、一般主動式基金成長15%。

基金交易平台－基富通透過「TISA好享投」全民理財專案，結合投信業者的優質旗艦基金，及主打0手續費、低經理費的優勢，成功吸引不同年齡與族群參與投資，去年基金存量成長23%，明顯高於整體市場表現，並在今年1月中突破2,000億元。

觀察基富通平台投資人行為，定期定額投資人數每年皆以1至2成的幅度穩定增加，目前已有超過14萬人採取定期定額方式扣款投資，占平台總客戶數四成以上，成為推動基金存量穩健成長的關鍵動能。

理財目標方面，有37%的投資人希望在「穩定收益與資產增值」間取得平衡，31%以「資產穩健增值」為首要目標，另有15%偏好「穩定收益（配息）」，僅有14%追求「短期高槓桿投資回報」。整體而言，顯示多數民眾的理財觀念正朝向長期且紀律的方向。

基富通董事長林丙輝表示，投資理財最困難的往往不是選擇標的，而是能否「長期堅持」。許多投資人常在市場高點時一窩蜂進場，低點時因恐懼而退場，反而成為虧損主因。透過定期定額投資，不需要預測市場高低點，有助於分散進場時點風險，降低短期市場波動對投資情緒的影響。

尤其面對金融市場環境多變，林丙輝鼓勵民眾善用基富通平台的「定期定額扣款專區」紀律理財，即使每個月只投入3,000元的小額資金，在時間複利的作用下，長期累積的成果仍會相當可觀，是實踐財富增值的穩健路徑。

