聯準會日前釋出可能暫停降息的訊號，並同步上調美國經濟成長預期，顯示未來市場將進入「經濟基本面穩健、降息腳步放緩」環境。法人指出，在經濟保持韌性且利率下行速度趨緩的背景下，對非投資等級債的表現相對有利，投資人於降息周期中有機會爭取較佳報酬。

根據彭博統計，自2020年11月30日至2025年11月30日，若聯準會一年僅降息1至3碼，各類型債券均呈上漲走勢，其中非投資等級債平均上漲達16%，表現優於投資等級債與政府公債，且其波動度亦低於美股與投資等級債。換言之，在當前環境下，與經濟成長高度連動且利率敏感度相對較低的非投資等級債，更具配置優勢。

瀚亞全球非投資等級債券基金經理人周曉蘭表示，非投資等級債目前殖利率依舊具吸引力，可提供顯著的收益補償。同時，在經濟維持正成長情況下，企業違約率尚未明顯攀升，整體風險仍在可控範圍內。

展望後市，在聯準會降息速度放緩情況下，建議投資人維持公債與投資等級債的核心配置，以平衡利率與信用風險；同時適度布局非投資等級債與新興市場債，於降息循環中可望爭取更具吸引力的報酬表現。

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金經理人陳彥諦表示，展望後市，非投資等級債券市場受惠三大利多因素支撐。首先，央行政策面，聯準會降息預期從二至三次縮減至一至二次，雖然降息幅度放緩，但整體仍維持寬鬆基調，有利推升債券價格；此外，降息同時壓抑美元走勢，有助新興市場貨幣升值，帶動資金加速流入新興市場債券。

其次，經濟數據面，通膨呈現長期下滑趨勢，儘管短期存在些許僵固性，但整體符合市場預期，對經濟負面影響逐漸緩解。至於企業獲利面，美國企業最新一季財報表現亮眼，有七成營收優於市場預期，有助支撐公司債表現。