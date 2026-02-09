新興股市AI題材熱 法人看好四利多助攻

新興股市利多紛呈，去年整體表現優於成熟股市。法人預期，新興股市今年仍可望有良好表現，企業獲利成長率高於其他區域，尤其亞股將持續受惠於AI需求，建議投資人跟隨AI熱潮進軍新興市場。

瑞士百達資產管理指出，今年新興市場企業的獲利成長預期超過11%，為全球最高，高於美國和日本企業的10%，更是歐股的二倍。AI行情從美國少數科技巨頭擴散，將嘉惠新興市場的硬體及半導體股。

百達特別看好南韓、台灣和大陸等市場的科技與通訊服務類股。這些企業將受惠於AI硬體和半導體的強勁需求，以及地緣政治和貿易緊張下供應鏈重組帶來的利多。

此外，陸股應可望進一步受惠於監管、貨幣與財政政策持續寬鬆，以及美中貿易關係暫時改善。

富蘭克林投顧指出，新興股市主要有四大利多。首先，新興市場是全球成長的火車頭，經濟成長貢獻居高不下。

根據國際貨幣基金（IMF）2026年1月的最新展望報告，新興國家的經濟成長率預期遠高於成熟國家。美國AI巨頭資本支出不斷提升，更帶動亞洲企業成為全球AI基礎建設、供應鏈的硬體出口核心。

二是AI 2.0浪潮從「硬體建設」轉向「遍地開花」。富蘭克林投顧指出，亞洲擁有半導體優勢，台灣、南韓在AI硬體（半導體、伺服器、網路設備）供應鏈中擁有不可取代的地位。

此外，大陸應用爆發也是龐大商機，展現出「低成本、高效率、變現快」的特色，讓AI從實驗室真正走入大眾消費生活。

三是評價極具吸引力，企業獲利強勁噴發。富蘭克林投顧指出，新興市場企業獲利經歷過去十年的放緩後。

彭博資訊預估，在2023-2027年，新興市場企業將迎來年複合成長率13.9%的強勁回升，亮眼的成績單有望優於成熟股市。

四是資金流向反轉，可分散過度擁擠的美國市場。彭博資訊統計，2025年新興股債ETF的資金流入規模已連續三年攀升，流入美國的資金規模卻下滑。

富蘭克林投顧分析，隨著美國例外論鬆動，全球投資人為了分散風險，開始將資金分散至美國以外市場，促使投資組合多元化。