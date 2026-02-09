全球市場觀測站／投等債、邊境債 動能強

上周金融市場轉趨震盪整理，雖然美國科技巨頭公布的財報表現突出，但投資人擔憂鉅額的資本支出能否順利轉為未來的營收與獲利，加上貴金屬與加密貨幣出現大幅震盪走勢，市場避險情緒上升，債券發揮降低資產波動效果，美債殖利率回落，投資級公司債上漲，新興美元主權債、邊境市場債也維持上漲格局。

野村投信表示，美國經濟表現強韌，惟須留意就業市場表現。上周美國公布1月ISM製造業指數從前月的47.9向上攀升至52.6，大幅超越市場預期，1月非製造業指數持平於53.8，符合市場預期，也是2024年10 月以來高點。

就業數據則有轉弱跡象，有「小非農」之稱的1月ADP就業報告顯示，1月民間企業聘雇人數增加2.2萬人，低於市場預期；截至1月31日當周，初領失業金人數增加2.2萬人至23.1萬人，較預期高。整體而言，2026年美國經濟成長預期有望上調，進而帶動企業獲利提升，有利股市表現。

由於就業數據較預期疲弱，市場預期聯準會的降息時程有機會提前，加上股市震盪，資金轉進債券市場，美債殖利率走低。各類債券中，利率敏感度較高的投資級公司債漲勢領先，近年來受到資金追捧、表現出色的新興美元債以及邊境市場債也依然維持漲勢。

今年初新興債的發行以投資級債為主，近期明顯轉向低評級主權債如喀麥隆、厄瓜多與巴林等，顯示市場風險承受度提升。

野村投信指出，上周公布財報的美國科技龍頭企業亦持續傳出正面訊息，舉例來說，META公布上季營收為599億美元，預估今年第1季營收535-565億美元之間，優於市場預期；Google 母公司Alphabet季營收達1138.3億美元，年增18%，每股獲利2.82美元，均優於分析師預期。

不過，投資人對於這些科技巨擘大舉增加對於AI的資本支出感到擔憂，懷疑AI的投資是否能夠轉換為實質的獲利，特別是在科技股估值較高的情況下，部分資金獲利了結並轉換至其他估值較低的產業。

不過上周五科技股在輝達帶領下反彈，道瓊工業指數更是首度站上5萬點。雖然短期震盪，AI的中長期成長趨勢未變，且科技巨頭持續增加資本支出，相關供應鏈可持續受惠，因此除了美股，台股以及日、韓股市等成長前景均持續看好。