新興市場資產備受矚目，不僅新興股市頻傳利多，新興債市投資前景也看多。法人指出，新興市場基本面改善，收益率有吸引力，基期仍低，加上美元趨於弱勢，可望持續吸引資金。

富蘭克林投顧指出，新興市場對內正進入總體經濟穩定、政策彈性、企業改革相互強化的階段；對外則與AI需求爆發、去美元化、供應鏈重組等利多相互呼應，逐步提升在全球資產配置中的角色。

富蘭克林投顧表示，對於追求固定收益的投資人，新興市場債券展現出三大吸引力。首先是債殖利率具競爭力。依據國際貨幣基金（IMF）在2025年10月的統計，相比美國公債殖利率僅約3.89%，新興國家如埃及（22%）、巴西（13%）的當地債殖利率極具競爭力。

第二是央行獨立性與韌性。富蘭克林投顧表示，新興市場央行現在比過去更具獨立性，且通貨膨脹多已自高點回落。在聯準會（Fed）降息、美元評價過高的背景下，新興國家更有降息空間來刺激債市表現。

第三是貿易結構重組。富蘭克林投顧指出，隨著關稅政策改變全球貿易格局，新興市場已不再單純依賴美中兩大國，轉而與其他非美成熟國家、新興國家建立多邊貿易關係，強化經濟韌性，並有望受惠於產業回流。

國泰投顧表示，全球經濟嶄露「金髮女孩經濟」氣象，也就是經濟成長溫和、通膨穩定的理想平衡狀態。經濟不過熱也不過冷，往往有利於風險資產。新興市場受惠於金髮女孩經濟，通膨更溫和，又有Fed轉向寬鬆、美元走弱加持，提升新興市場債吸引力。

瑞士百達資產管理指出，預期美元仍將面臨下跌壓力。美國政府最近多次發表支持弱勢美元言論，甚至表態希望日圓或韓元升值，都顯示美元還有下行空間，支撐百達加碼新興當地貨幣債（不含中國大陸）。這些經濟體大多能抵禦美國貿易戰影響，受惠強勁本地經濟。