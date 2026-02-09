快訊

宜蘭民宅火警釀兩死！租客逃生不及 全身多處燒成焦黑送醫不治

聽新聞
0:00 / 0:00

新興債三大優勢吸睛

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

新興市場資產備受矚目，不僅新興股市頻傳利多，新興債市投資前景也看多。法人指出，新興市場基本面改善，收益率有吸引力，基期仍低，加上美元趨於弱勢，可望持續吸引資金。

富蘭克林投顧指出，新興市場對內正進入總體經濟穩定、政策彈性、企業改革相互強化的階段；對外則與AI需求爆發、去美元化、供應鏈重組等利多相互呼應，逐步提升在全球資產配置中的角色。

富蘭克林投顧表示，對於追求固定收益的投資人，新興市場債券展現出三大吸引力。首先是債殖利率具競爭力。依據國際貨幣基金（IMF）在2025年10月的統計，相比美國公債殖利率僅約3.89%，新興國家如埃及（22%）、巴西（13%）的當地債殖利率極具競爭力。

第二是央行獨立性與韌性。富蘭克林投顧表示，新興市場央行現在比過去更具獨立性，且通貨膨脹多已自高點回落。在聯準會（Fed）降息、美元評價過高的背景下，新興國家更有降息空間來刺激債市表現。

第三是貿易結構重組。富蘭克林投顧指出，隨著關稅政策改變全球貿易格局，新興市場已不再單純依賴美中兩大國，轉而與其他非美成熟國家、新興國家建立多邊貿易關係，強化經濟韌性，並有望受惠於產業回流。

國泰投顧表示，全球經濟嶄露「金髮女孩經濟」氣象，也就是經濟成長溫和、通膨穩定的理想平衡狀態。經濟不過熱也不過冷，往往有利於風險資產。新興市場受惠於金髮女孩經濟，通膨更溫和，又有Fed轉向寬鬆、美元走弱加持，提升新興市場債吸引力。

瑞士百達資產管理指出，預期美元仍將面臨下跌壓力。美國政府最近多次發表支持弱勢美元言論，甚至表態希望日圓或韓元升值，都顯示美元還有下行空間，支撐百達加碼新興當地貨幣債（不含中國大陸）。這些經濟體大多能抵禦美國貿易戰影響，受惠強勁本地經濟。

新興市場 富蘭克林投顧 美國公債
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

富蘭克林：新興股市債市四大利多

FED主席與市場信心

美台敲定關稅協議 成衣、內需、自行車帶勁

美系CSP資本支出強勁 法人點名短線關注九檔GB供應鏈

相關新聞

新興股市AI題材熱 法人看好四利多助攻

新興股市利多紛呈，去年整體表現優於成熟股市。法人預期，新興股市今年仍可望有良好表現，企業獲利成長率高於其他區域，尤其亞股...

非投等債具配置優勢

聯準會日前釋出可能暫停降息的訊號，並同步上調美國經濟成長預期，顯示未來市場將進入「經濟基本面穩健、降息腳步放緩」環境。法...

股債平衡基金 國人追捧

美股等主要股市高檔震盪，國人布局海外資產時，愈來愈多投資人透過股債平衡基金來降低風險。資金流向顯示，在2025年熱銷十大...

龍頭企業商品 攻守兼備

美股上周高檔震盪後，周五（6日）強勢上漲，道瓊工業指數勁揚1,206點、首次突破5萬點大關，預期將帶動本周相關海外ETF...

新興債三大優勢吸睛

新興市場資產備受矚目，不僅新興股市頻傳利多，新興債市投資前景也看多。法人指出，新興市場基本面改善，收益率有吸引力，基期仍...

全球市場觀測站／投等債、邊境債 動能強

上周金融市場轉趨震盪整理，雖然美國科技巨頭公布的財報表現突出，但投資人擔憂鉅額的資本支出能否順利轉為未來的營收與獲利，加...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。