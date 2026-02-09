龍頭企業商品 攻守兼備

美股上周高檔震盪後，周五（6日）強勢上漲，道瓊工業指數勁揚1,206點、首次突破5萬點大關，預期將帶動本周相關海外ETF表現。

主動統一全球創新ETF經理人陳意婷指出，今年AI產業的關注焦點集中在記憶體及光通訊兩大主軸。傳統記憶體漲價的驅動力多來自供需失衡，但此次AI熱潮帶來了算力與記憶體雙重短缺，讓記憶體從以往的周期性商品，逐漸轉變為結構性成長標的。

至於光通訊，則受惠於Rubin系列規格升級，功耗與材質門檻不斷抬高，能符合標準的領導廠商較少，議價優勢隨之強化。

台新全球龍頭成長主動式ETF經理人蘇聖峰表示，整體基本面並未有太多改變，股市一遇大跌買盤回補迅速，全球股市仍在新高位置震盪。展望後市，目前市場普遍共識，受惠於利率逐步降低、通膨大致可控、及科技革命的帶動，預期2026年的企業獲利展望仍有近雙位數成長，提供2026年全球股市上漲動能。

龍頭企業憑藉其規模優勢和創新能力，以及穩健的獲利與財務體質，在面對市場風險和科技變革時，展現出更強的韌性，常是資金的避風港，長期投資價值看好。建議可分批布局全球龍頭成長主動式ETF，一來可掌握科技龍頭的成長行情，另一方面在市場大幅震盪下，可提升防禦力。