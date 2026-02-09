快訊

宜蘭民宅火警釀兩死！租客逃生不及 全身多處燒成焦黑送醫不治

聽新聞
0:00 / 0:00

龍頭企業商品 攻守兼備

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

美股上周高檔震盪後，周五（6日）強勢上漲，道瓊工業指數勁揚1,206點、首次突破5萬點大關，預期將帶動本周相關海外ETF表現。

主動統一全球創新ETF經理人陳意婷指出，今年AI產業的關注焦點集中在記憶體及光通訊兩大主軸。傳統記憶體漲價的驅動力多來自供需失衡，但此次AI熱潮帶來了算力與記憶體雙重短缺，讓記憶體從以往的周期性商品，逐漸轉變為結構性成長標的。

至於光通訊，則受惠於Rubin系列規格升級，功耗與材質門檻不斷抬高，能符合標準的領導廠商較少，議價優勢隨之強化。

台新全球龍頭成長主動式ETF經理人蘇聖峰表示，整體基本面並未有太多改變，股市一遇大跌買盤回補迅速，全球股市仍在新高位置震盪。展望後市，目前市場普遍共識，受惠於利率逐步降低、通膨大致可控、及科技革命的帶動，預期2026年的企業獲利展望仍有近雙位數成長，提供2026年全球股市上漲動能。

龍頭企業憑藉其規模優勢和創新能力，以及穩健的獲利與財務體質，在面對市場風險和科技變革時，展現出更強的韌性，常是資金的避風港，長期投資價值看好。建議可分批布局全球龍頭成長主動式ETF，一來可掌握科技龍頭的成長行情，另一方面在市場大幅震盪下，可提升防禦力。

記憶體 ETF 科技
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

瑞儀受惠大客戶地位穩固 法人估今年EPS成長至11.7元

記憶體漲價衝擊 電腦手機市場恐負成長

華邦電、智原、穩懋 法說會將談展望

記憶體全數出清「暫時畢業一鞠躬」…加總200％獲利入袋！引爆股板

相關新聞

新興股市AI題材熱 法人看好四利多助攻

新興股市利多紛呈，去年整體表現優於成熟股市。法人預期，新興股市今年仍可望有良好表現，企業獲利成長率高於其他區域，尤其亞股...

非投等債具配置優勢

聯準會日前釋出可能暫停降息的訊號，並同步上調美國經濟成長預期，顯示未來市場將進入「經濟基本面穩健、降息腳步放緩」環境。法...

股債平衡基金 國人追捧

美股等主要股市高檔震盪，國人布局海外資產時，愈來愈多投資人透過股債平衡基金來降低風險。資金流向顯示，在2025年熱銷十大...

龍頭企業商品 攻守兼備

美股上周高檔震盪後，周五（6日）強勢上漲，道瓊工業指數勁揚1,206點、首次突破5萬點大關，預期將帶動本周相關海外ETF...

新興債三大優勢吸睛

新興市場資產備受矚目，不僅新興股市頻傳利多，新興債市投資前景也看多。法人指出，新興市場基本面改善，收益率有吸引力，基期仍...

全球市場觀測站／投等債、邊境債 動能強

上周金融市場轉趨震盪整理，雖然美國科技巨頭公布的財報表現突出，但投資人擔憂鉅額的資本支出能否順利轉為未來的營收與獲利，加...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。