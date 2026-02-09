快訊

宜蘭民宅火警釀兩死！租客逃生不及 全身多處燒成焦黑送醫不治

股債平衡基金 國人追捧

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

美股等主要股市高檔震盪，國人布局海外資產時，愈來愈多投資人透過股債平衡基金來降低風險。資金流向顯示，在2025年熱銷十大境外基金中，股債平衡基金占五檔最多，其次是純債券基金的三檔、純股票基金的兩檔。

境外基金觀測站統計，2025年五檔最暢銷股債平衡基金依次為安聯收益成長、摩根多重收益、聯博全球多元收益、PIMCO收益增長、富蘭克林坦伯頓穩定月收益。其中，兩檔聚焦美國股債，三檔布局全球股債。

在這五檔基金中，以安聯收益成長基金最受歡迎，在2025年全年進帳477億元，為全年熱銷第二的境外基金，更是長年銷售第一。國人持有這檔基金規模高達8,038億元，遙遙領先亞軍聯博全球非投資等級債券基金的2,955億元。

安聯收益成長基金全都布局美元資產，美國成長股、可轉換公司債、非投資等級債各占三分之一，每月重新調整一次。基金投資強勢美元資產，加上配息率有吸引力，造成這檔基金長年熱賣，也帶動其他基金公司推出相似的產品。如果選擇美元穩定月配息級別，基金半年來的年化配息率介於7.71-7.84%。

月配息 布局
