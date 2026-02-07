盤勢震盪 累積部位良機

近期股市呈現上下震盪，但在產業趨勢與企業獲利強勁支撐下，台股後市仍具吸引力。儘管股市評價水準墊高，但台股上漲動能主要來自實質獲利成長，基本面將有效為震盪期間提供穩固支撐，遇修正拉回應是累積更多部位的好時機。

根據安聯台股投資團隊估算，2026年台股企業獲利可望成長31.4%，大幅高於年初預估的二成，電子類股依舊是主力，整體獲利預估成長36%，金融與傳產也分別預估成長9%與22%，市場結構更全面更健康。

主動安聯台灣ETF（00993A）經理人施政廷表示，對股市而言，現階段市場風險偏好自然收斂。目前台股大盤本益比（P／E）處於25倍以上歷史高檔區，股價震盪幅度也可能將會比平常增加兩成以上，加上農曆年關已近，台股獲利了結情緒蔓延，加劇近期台股的震盪。

施政廷指出，儘管資金面偏向收縮，但產業基本面目前無下修疑慮，根據微軟、Meta等CSP大廠最新指引，2026年AI基礎設施資本支出有望持續創高，預計突破5,000億美元；該數據可被視為確立台灣AI供應鏈的「獲利地板」。換言之，台股下檔有強力的基本面支撐（EPS成長），目前的震盪為上檔評價的修正，多頭格局並未被打亂。

在應對策略上，施政廷表示，目前市場正處在「寬鬆預期消失」、但「產業成長持續」的環境下，追求市場平均報酬風險有上升趨勢，因此在投資上建議投資人採取兩大主動策略：首先，重質不重量，透過主動選股，汰弱留強，聚焦產業持續上揚、具有商業模式護城河、產品競爭力與獲利成長潛力的公司。

其次，動態配置，利用主動式ETF的靈活權重調整機制，在市場恐慌時承接被錯殺的優質資產，將波動轉化為超額報酬（Alpha）。