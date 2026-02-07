基金特蒐／全球債基金 穩中求勝

今(2026)年全球金融市場預估波動幅度不小，多元投資分散成為資產配置重要思維，債市投資方面，全球債仍是穩健固定收益商品的一環。

富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金經理人陳彥諦表示，近年來多頭行情持續進行，AI更在2025年成為股市吸金魅力，但投資人不可輕忽股市回檔循環而忽略配置，宜透過債券組合控制波動與風險配置。

陳彥諦指出，今年金融市場包括美國聯準會政策、經濟數據及企業獲利都較為有利。全球貨幣政策面臨壓力，各國央行的行動對市場產生深遠的影響。

市場預期聯準會今年降息次數可能由二至三次降為一至二次，寬鬆的利率環境能刺激經濟表現，也有利債券市場；降息對美元施加壓力，有助於其他貨幣的表現，特別是在新興市場國家債券。

從經濟數據來看，通貨膨脹長期趨於下降，雖然近期雖有些僵固性，高低來回波動，但整體趨勢符合市場預期。自2022年俄烏戰爭以來通膨上漲態勢受到控制，對經濟影響也相對減少。

在企業財報方面，大約70%的美國企業財報顯示持續增長，80%的企業獲利表現超過預期，顯示企業透過層層轉價以控制成本，有助支撐企業營運成長。

然而，市場的不確定性依然存在，不過，並非來自經濟因素，較多可能的負面因素是受到政治等變數。市場投資人質疑聯準會主席獨立性，因華許過往言論偏向鷹派，但被提名為聯準會主席後，其言論轉為支持降息，投資人對其立場轉變就有不同解讀，進而影響對聯準會獨立性的質疑。

此外，美國總統川普的國際關係及處理地緣政治展現其個人色彩，也增加市場的波動性；市場稱川普TACO交易的反應至今未消退，未來三年內仍有可能發生重大變化。

美國政府38兆美元債務在每年利息支出達1.2兆美元，令市場擔憂潛在的信用危機；雖然歷任美國總統都想致力削減債務，但目前的美國政府債務占國內生產毛額（GDP）約120%，導致長期的財政壓力，影響國家預算及貨幣市場的穩定性。近年現去美元化的趨勢，但美元霸權仍為長期面臨問題，而非立即受到衝擊。

總體而言，未來市場走向將受到多方因素的影響，包括利率變動、企業利潤及政策風險，這些都將是觀察市場的重要指標。

目前的市場環境中，對於新興市場和美國債券市場較為樂觀。首先，新興市場的吸引力主要來自於聯準會過去的貨幣政策，這些政策為新興市場提供資金支持；此外，由於川普政策對開發市場造成的政治和政策不確定性，國際資金加速轉流入新興債券市場；新興市場國家經濟高度成長，以及其央行採寬鬆政策支持經濟成長，使新興市場債獲投資市場青睞。

美國經濟發展方面，總體經濟溫和不衰退，預估今年與明年經濟成長率可望有2%以上，顯示仍為穩健；川普的「大而美法案」政策帶來退稅進而帶動消費，對經濟發展產生正面影響。

富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金經理人陳彥諦。 (富蘭克林華美投信/提供)

因此，富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金配置上，視新興市場債及非投資等級債為積極持有部位。新興市場債的當地貨幣債會優於美元債，主要是弱勢美元態勢讓新興貨幣升值提振獲利。非投資等級債大宗仍以美國為主，所以會持有美國的非投資等級債，因美國經濟成長率可望有2%以上，歐盟則約1~1.5%，歐洲製造業景氣疲弱不振，過去幾年表現乏力，經濟復甦力道落後美國。

該基金配置還會搭配美國公債及高評級債ETF，持有比例目前低於權重；也提高利基型的可轉債或證券化基金以增加收益。操作上，新興市場債及非投資等級債比重約40~50%，單一券種不超過20%，採去平衡配置策略，不重押少數債種以有效降低風險。該基金有動態避險策略，常態性低度匯率避險部位約20%，遇到去年較大波動時，會視情況提高到60%。

操作心法

●遇到類似2025年4月大幅波動時，會先降低新興債及非投資等級債的比重，轉進較為穩健的公債及投資等級債。

●常態性有低度匯率避險部位，如匯率出現較大波動，會提高此部位採動態避險。

（廖賢龍）

投資小叮嚀

●為了有效控制投資風險和波動，投資人可考慮配置債券組合，這樣可以在市場不確定性中，獲得相對穩定的現金流。

●對於外幣投資的考量，投資者必須清楚自己的資金來源和貨幣風險，對於持有不同幣別的資產，應根據自身的需求來挑選適合的投資級別。（廖賢龍）