非投等債題材 受青睞

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

台股在農曆春節長假前處於高檔震盪，不少投資人先將資金停泊在穩健收益的非投資等級債ETF。統計一周以來，包括凱基美國非投等債（00945B）、國泰優選非投等債、群益優選非投等債等債券ETF都處正報酬，半年以來的績效也都超過5%。

凱基美國非投等債ETF研究團隊表示，美國總統川普點名聯準會前理事華許為下任聯準會主席，導致近期資本市場震盪，美國股市修正、貴金屬價格暴跌。而上周美國10年期公債殖利率上揚3個基點，30年期公債殖利率則上升7個基點，市場對降息預期更趨保守。

市場持續消化新主席人選帶來的不確定性，本周重點觀察數據為企業營收、美國ISM製造業指數和就業數據。預料相對穩健的經濟環境，將支撐非投等債公司基本面，看好非投等債後市。儘管經濟數據強勁，但預期聯準會將維持其寬鬆貨幣政策，以因應勞動市場變化。

台新美國非投等債ETF研究團隊指出，在聯準會預防型降息路徑下，美國經濟溫和成長，帶動美國企業良好的基本面，營收與EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）已連續八到九季成長，企業債務償還能力仍維持在歷史較高水準，整體違約風險較低。預期美國非投等債今年違約率下修至1.7%，遠低於去年平均3.2%，相對其他市場具吸引力。

在股市逢高震盪風險加大之際，投資人轉向債市尋求避險，美國非投等債後市看俏。投資非投等債ETF可達風險分散效益，建議優先布局全球流通性最佳、違約率低的美國非投等債ETF。

