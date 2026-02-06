全球複合債 攻守兼備

今(2026)年來股市漲勢驚人，雖然持續看好AI前景，但因估值位於相對高檔，波動度跟著升高。因此，在投資組合納入債券資產以降低波動風險變得更加重要。

投信法人表示，隨著股市高檔震盪機率上升，波動度相對較低的債券配置更顯重要，建議選擇複合債基金，靈活掌握各類型債券投資機會。

野村投信投資策略部副總經樓克望理表示，歷經2022至2024年債市震盪後，債券殖利率已攀升，面對不確定的市場，投資人可淡定享受孳息，且美國在降息壓低短期利率後，龐大的貨幣市場資金可望重新尋找新收益來源，高殖利率的新興債、非投資等級債最有機會受惠。

野村基金（愛爾蘭系列）全球多元收益債券投資團隊指出，看好高殖利率債券，並可搭配積極進攻型債券，另外，保持高流動性與建立避險部位也相當重要。債券配置可加碼歐洲的金融債、新興市場債券及可轉換公司債。

近年來金融監管水準提高使銀行基本面更加穩健，大型金融機構基本面強、信評佳，適合做為投資組合核心資產；新興市場債也是高殖利率債券的另一個優質選擇。

例如今年剛加入歐元區的保加利亞歐元計價主權債，以及同樣具備加入歐盟題材的羅馬尼亞主權債；另外也看好南非主權債，因在大選結束後政治秩序重回軌道，並且財政赤字逐步扭轉、財政紀律提升。

富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金經理人陳彥諦表示，今年全球經濟走勢仍樂觀，來自經濟因素干擾較少，因此看好新興市場債及美國非投資等級債。由於市場預期美國聯準會今年仍有2~3碼的降息機會，而降息對美元施加壓力，這情況有助於其他貨幣的表現，特別是新興市場國家將受益。

陳彥諦強調，從經濟數據來看，現階段通膨整體趨勢仍符合市場預期，當通膨逐漸受到控制之下，對經濟的影響也相對減少。由近期公布的財報來看，大約80%的美國企業利潤表現超過預期，可望維持整體經濟的穩定。