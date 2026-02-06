短天期債券類 法人喊進

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

美國總統川普宣布提名前聯準會理事華許（Kevin Warsh）出任下屆聯準會主席，法人表示，華許政策立場尚待觀察，市場正重新評估聯準會未來政策路徑，在短期政策不確定性下，建議投資人可適度配置存續期短、波動度低的短天期債券ETF，以平衡投資組合波動，持盈保泰。

觀察投信發行的短天期投等債、美債ETF，其特色在於投資標的資產品質無虞，存續期短也意味著受到利率風險相對低，是面臨市場波動下穩健的選擇。以近一月來看，短債產品也都繳出穩健報酬，統計近一月均量最為熱絡、超過千張的短債ETF，包括群益ESG投等債0-5（00985B）、群益0-1年美債、中信美國公債0-1等績效都逾1%。

群益ESG投等債0-5 ETF經理人呂汶芳表示，短天期債因存續期短、利率風險相對低，加上也能提供債息收益，成為投資人在利率環境多變下，於波動管理和收益之間取得平衡的解方。值得關注的是，聚焦成熟市場的ESG BBB級短天期公司債不僅流動性佳，在收益水準上領先一般投等債。

