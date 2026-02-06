多重資產商品 抗波動

美國聯準會維持利率不變，市場關注焦點轉向下一任聯準會主席人選。法人建議，在此環境下，以兼具股票、債券以及多元主題資產的多重資產型基金作為投資組合核心配置之一，有助分散波動，提升整體投資穩定度。

回顧歷史，聯準會主席更替往往伴隨政策風向調整，利率政策仍具不確定性。事實上，隨著美總統川普宣布提名華許（Kevin Warsh），市場對未來貨幣政策可能轉趨強硬的討論升溫，金融市場波動風險隨之提高。法人建議，在政策不確定性與市場震盪可能升溫的環境下，多重資產型基金可兼顧收益、成長與風險控管，協助投資人把握AI與科技長線趨勢，穩健布局2026年投資新機會。

觀察海外多重資產型基金今年來表現，前十名基金報酬率全數逾6%，其中富邦AI智能新趨勢多重資產型、富邦歐亞絲路多重資產型基金表現逾15%；聯博多重資產傘型之聯博亞太多重資產、施羅德台美雙利多重資產、兆豐全球尖端科技多重資產、施羅德台美雙利多重資產逾10%，表現最優。

富邦AI智能新趨勢多重資產型基金經理人高晧欣表示，從總體經濟觀察，全球經濟動能仍具韌性，美國2026年GDP預估成長率維持2%以上，加上貨幣政策仍處於降息循環，市場預期今年仍有降息空間，對風險性資產形成支撐。

富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升指出，Kevin Warsh接任引發強勢美元及殖利率趨陡的市場反應，基金因多元配置美元收益資產可受惠於強勢美元政策，並彈性調整債券部位存續期間，以期在殖利率曲線趨陡期間保持預期收益。

施羅德投信建議，若聚焦半導體與AI 供應鏈的關鍵環節，優先鎖定自由現金流穩健、治理紀律佳且具全球市占擴張的領先企業。

兆豐投信提醒，市場總是機會與風險並存，近期全球金融市場籠罩在不確定氛圍中，受歐洲關稅議題反覆及部分企業財報表現不如預期影響，加上市場迎來大型科技股財報密集公布等，以歷史經驗來看，全球股市多為震盪走勢。