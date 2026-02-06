根據統計，自那斯達克綜合指數成立以來，任意月分以定期定額進場投資的報酬勝率高；法人認為，台灣科技股也受那斯達克指數走勢牽動，即使近期震盪仍看好科技股表現，投資人逢低仍宜布局科技股，或是降低單筆操作，增加定時定額進場頻率。

根據統計，若從1980年便投資那斯達克綜合指數，截至2025年底累積報酬高達195倍；此外，在1971年2月至2025年12月任意期間定期定額投資那斯達克綜合指數，三年平均報酬約20.77%，上漲機率超過八成。在AI巨浪持續推進下，影響力將持續擴散至各產業，值此之際，掌握多元AI投資機會的科技股票型基金將是個優質選擇。

富蘭克林證券投顧表示，隨著市場注意力轉向支持性的財政與貨幣政策、放鬆監管、AI驅動的生產力提升，這些因素均有助支撐美國經濟，而AI帶來的長期結構性轉變將使科技股持續實現強勁獲利成長，投資人宜以長期投資視角看待AI，投資人也可藉由穩定月收益平衡型基金為核心、並搭配定期定額投資科技股票型基金來打造攻守兼備投資組合。

野村高科技基金及野村e科技基金經理人謝文雄表示，AI並非短期炒作題材，更接近一次生產力革命；市場中途的修正，往往是估值與預期的再平衡，而非趨勢終結。真正需要警惕的，反而是當 AI 滲透率高度飽和、資本支出邊際效益下降、終端需求不再成長時，才可能出現結構性轉折。

安聯台灣主動式ETF基金（00993A）經理人施政廷表示，根據微軟、Meta等雲端服務業者（CSP）大廠最新指引，2026年AI基礎設施資本支出有望持續創高，預計突破5,000億美元；該數據可被視為確立台灣AI供應鏈的「獲利地板」。換言之，台股下檔有強力的基本面支撐（EPS成長），目前的震盪為上檔評價（P/E）的修正，多頭格局並未被打亂。