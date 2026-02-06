生技醫療基金 價值浮現

輝達與禮來強強聯手，象徵全球藥廠龍頭正式邁入AI時代，也為生技醫療產業注入全新成長動能。法人看好，隨著AI加速藥物研發、臨床數據分析與精準醫療應用落地，資金重新評價生技醫療族群投資價值，帶動生技醫療基金績效升溫。

輝達與禮來正式宣布成立共同創新AI實驗室，在AI時代將以長期合作模式，嘗試加速藥物研發。觀察近半年表現，多檔生技醫療基金報酬率動輒三至五成，表現優異，以百達－生物科技、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航、富蘭克林華美生技績效飆破50%以上，最為強勢。

另外，瑞銀（盧森堡）生化、摩根基因治療主題、駿利亨德森環球生命科技、安聯全球生物科技、宏利環球基金－康健護理等基金績效達30%以上至41%，在AI賦能與創新療法題材加持下，生技醫療族群正迎來新一波評價修復與資金回流行情。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，輝達與禮來此次合作，讓藥物研發流程進入新的里程碑，包括加速藥物研發並縮短開發周期，同時開放AI平台給生技新創共享資源，進入更進階的製造、醫學影像和科學AI代理新應用，大幅提升藥物發現效率，此次合作也將推升AI應用擴展至臨床開發、製造與商業營運等。

富蘭克林股票團隊補充，2026年美國經濟可能接近「金髮女孩經濟」的平衡點，成長既不過熱也不過冷，通膨穩定；其中，看好醫療保健創新涵蓋AI診斷、先進醫療機器人，以及兼顧提升療效與降低成本的各式解決方案。

群益那斯達克生技（00678）經理人張晏禎看好，大型藥廠在2030年將面臨2,000億美元的專利懸崖，有助驅動產業併購活動更為積極，進而帶動生技領域的評價水準。

此外，隨著AI技術的發展，新藥研發進程可望出現躍進，不僅開發時間有機會縮短，也可望提升候選藥物的質量，進而帶動企業獲利成長加速。