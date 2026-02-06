美國消費股 擁雙優勢

投資人持續消化多家美股科技大廠財報，市場解讀不一，導致近日科技股震盪；反觀可口可樂、百事可樂等日常消費品近一周緩步走堅。法人表示，科技股震盪加大，資金逐步轉向低階價值股避險，美國消費股成為投資市場新寵。

美國消費股受惠美國經濟穩健、內需市場龐大等兩大優勢，歷年來龍頭消費股營收亮眼。

台新美國標普日常消費品精選行業指數基金研究團隊指出，在美國消費產業中，又以「日常消費」表現優於「非必需消費」。因為在瞬息萬變的市場中，最可靠的投資往往是「最日常的選擇」，消費商機來自「日復一日的選擇」，形成資產有力的護城河。

根據統計數據顯示，日常消費兩大知名企業可口可樂與百事可樂，在遇到系統風險時的營收成長，明顯較麥當勞及星巴克等非必需消費為佳。

台新美國標普日常消費品精選行業指數基金研究團隊表示，隨著美股走高、企業擴大在地投資，加上先前緊缺就業市場所奠定的收入基礎，多項指標都顯示，美國景氣動能正處於有利擴張環境中。

分析師估計美國未來兩年的GDP增速可望達2%以上，帶動財富水平顯著提升，為消費股帶來中長線成長契機。

根據美國官方2026年初釋出的個人所得稅退稅，與《大而美法案》的財政刺激措施，包含多項針對消費者減稅措施，估計退稅金額增幅上看兩成，將成為美國家庭財務的強心針，可望催生上半年美國消費市場熱度。

街口投信分析，去年第4季起，美國消費支出受益於聯準會降息，之前跌幅較深的Kering、Ferragamo等個股開始反彈，股價由年內低點回升。

隨美國仍朝降息方向邁進，奢侈品類股可望持續回暖。另外多家零售業者陸續推出自家生成式AI驅動的購物助理，預料由AI與智能代理所帶動的銷售，占全球總銷售額的比率，將持續攀升，有助於消費品牌降低成本，提高營業效率。