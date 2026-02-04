大陸股債 布局好時機

MSCI中國指數在2025年上漲31.4%，表現優於美股與全球市場，展望2026年，法人表示，包含評價較歷史平均及全球同儕仍具吸引力、產業創新及升級動能、預估未來兩年陸股企業獲利提升12%、寬鬆財政與貨幣政策有望吸引國際資金。債市方面，主權債、金融債可留意。

富達國際亞洲經濟學家劉培乾昨（4）日表示，中國實質GDP成長率有望達到或超過IMF目前預測的4.2%。市場預期GDP目標將接近5%，並由製造業動能、多元化的出口市場及韌性的基礎建設投資支撐。

近期政策釋出更多支持內需信號，使通膨回溫可能性提高。中國人民銀行預計將維持溫和寬鬆，全年可能進行約10個基點政策利率調降，以及約50個基點RRR存款準備金率下調。在通膨壓力溫和、成長指標仍偏弱下，央行可能採審慎寬鬆。

針對股市，富達國際亞太區投資總監主管Stuart Rumble表示，成長導向產業預期將持續優於大盤，DeepSeek的成功代表中國長期研發與更廣泛創新趨勢成果，且創新包含AI以外的機器人、自駕技術、次世代移動方案與先進製造。

隨著房市趨穩且就業前景改善，消費信心有望回升，進而釋放大量儲蓄及被延滯的需求，強化消費將成永續增長的重要支柱。這為主動型投資人提供機會，以具吸引力的評價布局全球第二大經濟體的領先消費企業。