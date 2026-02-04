百億A 級公司債商品 熱

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

美國總統川普提名立場偏鷹派的華許出任下一任聯準會（Fed）主席，加上美國政府預算協商膠著，部分經濟數據將延後公布，資金湧向高品質債券避險，統計規模百億元以上A級債券ETF近一月績效前十強全面上漲，由台新美A公司債20+（00942B）、群益A級公司債、凱基A級公司債居前三強。

觀察規模超過百億元的A級公司債ETF，台新美A公司債20+近一個月績效居同類型之首，反映資金在政策不確定性升高之際，優先流向具備信用品質與長天期利率彈性標的。

根據台新官網最新數據，00942B 2月每受益權單位預估配發金額為0.062元，創下近半年新高，最後買進日落在24日，時點恰逢農曆年後，投資人也開始思考紅包資金與年後現金的配置方向，透過投資高評級，並提供月配息機制的債券型ETF，有助於將年後資金轉化為穩定現金流來源。

台新美A公司債20+ETF研究團隊指出，在政策訊號混亂、數據真空期拉長的環境下，資金風險偏好轉趨保守，債券資產重新回到避險配置的核心位置，尤其具備固定息收與投資等級信用品質的公司債，更成為資金暫時停泊的重要去處。債券ETF透過分散持債與被動追蹤指數機制，有效降低單一發行人風險，並提供透明、便利的投資管道，相較直接投資單一債券ETF具備流動性佳、交易門檻低、資訊揭露完整等優勢，有助於提升整體投資組合的穩健度與長期韌性。

群益A級公司債ETF經理人謝明志表示，在全球景氣保持溫和增長，企業獲利前景可望續保穩健，今年仍有降息契機，有助支撐投等債表現，須留意國際地緣政治變化，不確定性未排除下，信評優良債券配置需求仍在，可透過高評級公司債ETF來參與。

百億A 級公司債商品 熱

