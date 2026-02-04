投等債帶勁 資金力挺

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

美國聯準會如預期按兵不動，同時上調對經濟預期，並表示失業率有走穩跡象。法人表示，整體債市在市場信心持續增溫情況下，多數收漲，其中機構MBS與通膨連結債表現相對突出；投資級債上漲，資金淨流入加速。

根據理柏資訊統計至2日，若拉長時序至近六個月觀察，投資等級債券相關基金表現中，復華南非幣長期收益、富蘭克林華美新興國家固定收益證券投資信託、滙豐資源豐富國家收益證券投資信託、宏利澳洲優選債券收益證券投資信託、富邦亞太優質債券、新光新興富域國家債券證券投資信託基金等，績效在10%以上至40%左右，表現最為亮眼。

展望後市，安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，全球經濟很可能將以大致符合其潛在成長率速度持續擴張。其中。美國仍是全球最具主導地位的經濟體；歐元區與日本成長預期將略高於潛在水準，主要受惠於擴張性財政政策支持。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦．賽加爾表示，新興市場正進入一個有利的總經環境、親商政策與企業改革相互輝映的新階段，可望推動企業盈餘與資本效率改善。

新興國家經濟加速成長，不再只靠大宗商品或單一國家，而是由多重動能支撐，包括AI人工智慧、尖端硬體能力、商品原物料等，已為全球供應鏈重組中重要的關鍵引擎。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

淫魔艾普斯坦信託顯示 有意把1億遺產留給白俄裔女友

退休金算盤／善用安養信託 建構三道防線

Fed按兵不動！這類債券竟成大贏家？00986B首配息衝5.7％

首檔綠色中央政府公債 掛牌

相關新聞

群益臺灣加權反1 避險優選

群益臺灣加權反1（00686R）近一周上漲2.1%，近期受到美股漲多拉回與國際地緣政治紛擾，加上封關在即，台股累積一定程...

印度股基金績效回神 專家看好與美達成關稅協議有利後市

印度與美國於2月初達成新的關稅協議，在貿易政策上取得重大進展，而印度中長線基本面仍具優勢，包括人口紅利、內需消費擴張、企...

新興美元債 結構性轉骨

展望2026年，法人認為由新興市場債領銜的債市表現仍存在相當投資機會。隨著全球利率環境進入新常態，新興市場債資產在高殖利...

百億A 級公司債商品 熱

美國總統川普提名立場偏鷹派的華許出任下一任聯準會（Fed）主席，加上美國政府預算協商膠著，部分經濟數據將延後公布，資金湧...

大陸股債 布局好時機

MSCI中國指數在2025年上漲31.4%，表現優於美股與全球市場，展望2026年，法人表示，包含評價較歷史平均及全球同...

投等債帶勁 資金力挺

美國聯準會如預期按兵不動，同時上調對經濟預期，並表示失業率有走穩跡象。法人表示，整體債市在市場信心持續增溫情況下，多數收...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。