投等債帶勁 資金力挺

美國聯準會如預期按兵不動，同時上調對經濟預期，並表示失業率有走穩跡象。法人表示，整體債市在市場信心持續增溫情況下，多數收漲，其中機構MBS與通膨連結債表現相對突出；投資級債上漲，資金淨流入加速。

根據理柏資訊統計至2日，若拉長時序至近六個月觀察，投資等級債券相關基金表現中，復華南非幣長期收益、富蘭克林華美新興國家固定收益證券投資信託、滙豐資源豐富國家收益證券投資信託、宏利澳洲優選債券收益證券投資信託、富邦亞太優質債券、新光新興富域國家債券證券投資信託基金等，績效在10%以上至40%左右，表現最為亮眼。

展望後市，安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，全球經濟很可能將以大致符合其潛在成長率速度持續擴張。其中。美國仍是全球最具主導地位的經濟體；歐元區與日本成長預期將略高於潛在水準，主要受惠於擴張性財政政策支持。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦．賽加爾表示，新興市場正進入一個有利的總經環境、親商政策與企業改革相互輝映的新階段，可望推動企業盈餘與資本效率改善。

新興國家經濟加速成長，不再只靠大宗商品或單一國家，而是由多重動能支撐，包括AI人工智慧、尖端硬體能力、商品原物料等，已為全球供應鏈重組中重要的關鍵引擎。