印度股基金績效回神 專家看好與美達成關稅協議有利後市

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
印度股基金 績效回神。聯合報系資料照
印度股基金 績效回神。聯合報系資料照

印度與美國於2月初達成新的關稅協議，在貿易政策上取得重大進展，而印度中長線基本面仍具優勢，包括人口紅利、內需消費擴張、企業獲利成長動能加速等。值得注意的是，近周多檔基金績效回溫，後市表現仍值得關注。

隨著印度承諾減少購買俄國石油，並加大對美國商品的採購，美方將對印度商品的關稅自50%大幅降低至18%，低於多數亞洲國家，消息一出也提振市場投資情緒，推升Sensex指數於3日上漲2.5%。

印股歷經前波修正後，帶動印度相關基金短線績效明顯回溫。觀察近一周表現，多檔印度股票型基金單周報酬落在約1%以上至3.9%之間，顯示資金已有回補跡象。其中，台新印度證券投資信託基金單周上漲3.9%表現居前，富蘭克林坦伯頓印度、柏瑞印度股票及施羅德印度優勢等基金亦同步走揚。

不過，若拉長至近一個月來看，多數印度基金仍呈現約3%至8%不等的回檔，反映前波漲幅過大後的技術性修正壓力尚未完全消化。另由近六個月績效觀察，印度基金表現開始出現分歧，部分基金仍維持小幅正報酬，如：柏瑞印度股票、匯豐印度股票及瀚亞印度證券投資信託基金等，報酬約在1%至3%之間；但亦有基金仍呈現微幅負報酬。

台新印度基金經理人黃俊晏表示，就經濟展望分析，高盛預估印度企業獲利2026年將達雙位數成長，不論在亞洲或全球皆居前茅。可留意大型股評價則已回到合理水位，印度相對新興亞洲股市評價（P/E）的溢價程度回歸到長期平均附近，可逢低分批布局印股。

群益印度中小基金經理人向思穎表示，從經濟面來看，印度經濟活動有望持續復甦，2025年12月銀行貸款成長率加速至14.4%，顯示工業與服務業的貸款需求增溫，企業獲利也持續改善。

根據市場統計，2026年印度多數產業獲利成長仍將保持在雙位數水準，包括原物料、工業、非必須消費等更有超過20%以上的增速，後續亦可持續觀察政府預算與美印貿易協議底定後帶來的影響。

向思穎進一步指出，在政策題材方面，美印關稅談判最新稅率降至18%，低於其他出口競爭國，加上先前印歐協定落地，有助提升印度出口競爭力。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台灣吃到飽餐廳菜色豐富 吸引印度多元飲食習慣旅客

美調降關稅效應 印度基金伺機布局

印度農村貢獻AI熱潮 她當資料標註員成模型幕後推手

喊停兩國經濟戰？美印協議條款仍模糊 紐時：目前只有社媒休兵

相關新聞

群益臺灣加權反1 避險優選

群益臺灣加權反1（00686R）近一周上漲2.1%，近期受到美股漲多拉回與國際地緣政治紛擾，加上封關在即，台股累積一定程...

印度股基金績效回神 專家看好與美達成關稅協議有利後市

印度與美國於2月初達成新的關稅協議，在貿易政策上取得重大進展，而印度中長線基本面仍具優勢，包括人口紅利、內需消費擴張、企...

新興美元債 結構性轉骨

展望2026年，法人認為由新興市場債領銜的債市表現仍存在相當投資機會。隨著全球利率環境進入新常態，新興市場債資產在高殖利...

百億A 級公司債商品 熱

美國總統川普提名立場偏鷹派的華許出任下一任聯準會（Fed）主席，加上美國政府預算協商膠著，部分經濟數據將延後公布，資金湧...

大陸股債 布局好時機

MSCI中國指數在2025年上漲31.4%，表現優於美股與全球市場，展望2026年，法人表示，包含評價較歷史平均及全球同...

投等債帶勁 資金力挺

美國聯準會如預期按兵不動，同時上調對經濟預期，並表示失業率有走穩跡象。法人表示，整體債市在市場信心持續增溫情況下，多數收...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。