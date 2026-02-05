印度股基金績效回神 專家看好與美達成關稅協議有利後市

印度與美國於2月初達成新的關稅協議，在貿易政策上取得重大進展，而印度中長線基本面仍具優勢，包括人口紅利、內需消費擴張、企業獲利成長動能加速等。值得注意的是，近周多檔基金績效回溫，後市表現仍值得關注。

隨著印度承諾減少購買俄國石油，並加大對美國商品的採購，美方將對印度商品的關稅自50%大幅降低至18%，低於多數亞洲國家，消息一出也提振市場投資情緒，推升Sensex指數於3日上漲2.5%。

印股歷經前波修正後，帶動印度相關基金短線績效明顯回溫。觀察近一周表現，多檔印度股票型基金單周報酬落在約1%以上至3.9%之間，顯示資金已有回補跡象。其中，台新印度證券投資信託基金單周上漲3.9%表現居前，富蘭克林坦伯頓印度、柏瑞印度股票及施羅德印度優勢等基金亦同步走揚。

不過，若拉長至近一個月來看，多數印度基金仍呈現約3%至8%不等的回檔，反映前波漲幅過大後的技術性修正壓力尚未完全消化。另由近六個月績效觀察，印度基金表現開始出現分歧，部分基金仍維持小幅正報酬，如：柏瑞印度股票、匯豐印度股票及瀚亞印度證券投資信託基金等，報酬約在1%至3%之間；但亦有基金仍呈現微幅負報酬。

台新印度基金經理人黃俊晏表示，就經濟展望分析，高盛預估印度企業獲利2026年將達雙位數成長，不論在亞洲或全球皆居前茅。可留意大型股評價則已回到合理水位，印度相對新興亞洲股市評價（P/E）的溢價程度回歸到長期平均附近，可逢低分批布局印股。

群益印度中小基金經理人向思穎表示，從經濟面來看，印度經濟活動有望持續復甦，2025年12月銀行貸款成長率加速至14.4%，顯示工業與服務業的貸款需求增溫，企業獲利也持續改善。

根據市場統計，2026年印度多數產業獲利成長仍將保持在雙位數水準，包括原物料、工業、非必須消費等更有超過20%以上的增速，後續亦可持續觀察政府預算與美印貿易協議底定後帶來的影響。

向思穎進一步指出，在政策題材方面，美印關稅談判最新稅率降至18%，低於其他出口競爭國，加上先前印歐協定落地，有助提升印度出口競爭力。