新興美元債 結構性轉骨

展望2026年，法人認為由新興市場債領銜的債市表現仍存在相當投資機會。隨著全球利率環境進入新常態，新興市場債資產在高殖利率吸引力、主權信評結構性改善，及新興市場國家多元化增長動能的交織支撐下，新興市場美元債正展現「結構性轉骨」的強勁姿態。

2025年全球固定收益市場的報酬表現出現顯著的「質變」。新興市場美元主權債以14.4%年度總報酬表現，傲視許多固定收益資產，包含美國非投資等級公司債（+8.50%）、全球綜合債（+8.17%）、美國投資等級債（+7.78%）、美國政府公債（+6.32%）、歐洲非投資等級債（+5.24%）。

根據彭博資訊顯示，目前新興市場美元主權債殖利率為6.82%，非投資等級主權債殖利率更高達8.87%，優於成熟市場的美國非投資等級債6.82%、美國投資等級債4.82%。

此外，從名目利率扣除通膨率的實質殖利率來做對比，新興市場國家的實質殖利率高於成熟市場國家實質殖利率2%，強化新興市場債券的吸引力。

國泰投顧指出，新興市場主權債券吸引力正經歷一場「質變」的信評改善。過去被認為高波動的市場，如今正展現出前所未有的韌性。

根據主要國際信評機構的研究，2025年新興國家的信評調升行動顯著超過下調次數，且經濟前景展望為「正面」的國家數量持續領先「負面」。

這種集體性的信評升級，反映出許多新興市場國家歷經財政整頓、制度政策變革後，擺脫傳統脆弱性，進入一個由基本面改善驅動的國家主權債信評上升周期，新興市場主權債的吸引力更加浮現。

安聯新興債券收益組合基經理人劉珉睿表示，建議核心配置以美元計價債券為主，信用利差雖然窄，但高債息將提供適當保護性，且目前新興市場主權違約率仍是低於長期平均。