近期風險偏好回溫，加上科技股表現強勁，激勵新興市場股市率先回神，帶動相關基金績效全面升溫；不論近一周、近一月到半年表現皆明顯轉強，成為資金布局與追求動能的焦點之一。

近期市場焦點重新回歸財報與貨幣政策，新興市場漲勢持續。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR統計顯示，統計自1月23日至1月28日止近一周，全球新興市場股票基金淨流入109.61億美元且再度居冠。

新興市場股市再度成為資金布局焦點，帶動相關基金績效明顯升溫。觀察近一周表現，多檔新興市場與亞太區域基金單周漲幅落在約2%至4%以上，包括凱基新興市場中小、安聯亞洲不含中國股票、施羅德新興歐洲、霸菱全球新興市場等。

拉長至近一個月，上述報酬率普遍達到一成以上；另從近六個月績效來看，新興市場型基金表現更為亮眼，多檔報酬率突破三成，甚至逼近四成以上水準，如凱基新興市場中小、摩根JPM環球新興市場機會、摩根士丹利新一代新興市場等。

針對近期國際情勢，安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，隨美國總統川普掀起地緣政治緊張局勢告一段落，投資者重新將注意力轉回企業財報和貨幣政策；美國聯準會元月利率決策按兵不動，主席鮑爾稱美國經濟前景改善，政策上沒有預設立場，將觀察後續數據決定下一步行動。

回到基本面情境，隨投資市場走出去年關稅陰影，AI帶動投資周期保持積極，儘管聯準會政策態度仍偏向觀望，但在美國經濟前景正面和通膨有望走緩背景下，金髮女孩經濟有望繼續支持後續偏多格局及行情。

富蘭克林證券投顧表示，成熟國家紛擾之際，新興國家走出了自己的康莊大道，美國保護主義加速全球貿易重組，新興國家經濟結構更具韌性，1月歐盟與印度及歐盟與南方共同市場四國正式簽署自由貿易協定，川普關稅威脅加速協定水到渠成。