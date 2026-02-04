亞太股票型基金犀利 今年來漲逾一成 較台股、黃金等商品更勝一籌

今年來台、韓、日等亞股三強屢創新高，進一步帶動亞太區股票型基金今年來漲幅已逾一成，優於亞太及全球整體股市表現，比台股、黃金貴金屬等熱門的股票型基金更勝一籌。

統計至2日，MSCI亞太、世界指數今年來分別上漲5.1%、2.9%，理柏環球分類的亞太區股票型基金績效今年來類型平均漲幅已近11%，優於台灣股票、黃金及貴金屬股票基金的9.4%、9.2%。

分析18檔亞太區股票型基金表現，今年來共有八檔基金績效優於類型平均，其中，復華亞太成長、凱基台商天下、國泰亞洲成長今年來分別上漲18.3％、16.8％、14.8％；而復華亞太成長、凱基台商天下、統一新亞洲科技能源等三檔基金，近半年績效更有逾六成的亮眼報酬。

以復華亞太成長基金為例，該基金目前布局重心聚焦台、韓、日三個市場，比重逾五成，主要聚焦人工智慧（AI）趨勢等資訊技術類股，搭配美國科技龍頭及政策底確立、結構性轉型受惠的陸港企業部位，以掌握亞太股市產業鏈及政策利多投資機會。

復華亞太成長基金經理人林光佑表示，全球總體經濟從過去走鋼索的軟著陸，逐步轉向經濟溫和成長、通膨壓力可控的金髮女孩經濟，由於美國進入降息循環，不僅有利美股，資金也將外溢至亞洲等地，加以亞洲擁有全球最具競爭力的關鍵科技零組件供應鏈，搭配美國產業龍頭的創新力優勢，使亞太市場仍是布局2026年全球股市機會的亮點市場。

林光佑認為，AI商機大爆發使台廠先進製程等相關供應鏈能見度高，此外，亦看好因供需失衡帶動的記憶體產業復甦機會及企業價值提升計畫題材；日股則可留意國防、工業及科技等首相高市早苗政策受惠題材。

凱基台商天下基金研究團隊表示，雙重利多加持下，第1季亞太股市可偏多看待，可留意台股、韓股與陸股。台灣受惠工業生產與零售銷售加速增長，今年上半年GDP增長可望延續成長態勢，台股企業獲利年增率也可望較去年倍增。

韓國受惠高頻寬記憶體與傳統記憶體價格上漲及科技出口，企業獲利也有望持續展現強勁上修力道；中國農曆新年前後，正面政策出台可期，市場期待升溫有助推升陸股表現。