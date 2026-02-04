38檔債券型 月底發紅包

根據CMoney統計，2月底至3月初將除息的債券ETF共有38檔，包括群益投等新興公債（00756B）、凱基美國非投等債等紛紛在2日公告預估配息金額，想要農曆年後再領一波ETF息收紅包的投資人可以留意布局機會。

以季配來看，單季配息率前五高在1.24%以上，其中，國泰A級醫療債每受益權單位擬配0.55元，以3日收盤價換算單期配息殖利率1.8%最高、群益投等新興公債擬配0.485元，配息殖利率1.5%、中信美國市政債擬配0.35元，配息殖利率1.3%、群益投資級公用債擬配0.421元，配息殖利率1.26%、群益AAA-AA公司債擬配0.425元，配息殖利率1.24%。

至於月配部分，單月配息率前五高在0.52%之上，其中，主動中信非投等債每受益權單位擬配0.08元，配息殖利率0.7%最高、第一金優選非投債擬配0.062元，配息殖利率0.65%、凱基美國非投等債擬配0.088元，配息殖利率0.60%、主動富邦複合收益擬配0.06元，配息殖利率0.58%、主動聯博投等入息擬配0.114元，配息殖利率0.54%。

隨著聯準會主席換人在即，美債利率走勢也將受新任主席態度左右，近期利率波動升高，凱基美國非投等債研究團隊分析指出，有一部分原因即在反映新任主席的偏鷹色彩，市場預期新任主席若採取縮表，將抵銷降息政策對市場帶來的激勵效果；加上近期地緣政治緊張情勢牽動原物料與油價攀升，不利通膨下行，聯準會一旦考量通膨放慢降息腳步，也會帶動利率走勢向上。

中國信託投信建議，隨著2026年降息預期稍有降溫，投資人不應單壓利率下行的資本利得，而應重視息收提供的下檔保護。主動中信非投等債經理人陳昱彰指出，隨著聯準會採取預防性降息，今年預計有1至2碼空間以引導利率正常化。在此環境下，非投等債具備較高的風險補償，扣除預期違約損失後，仍保有逾3%的超額溢酬，是現階段抵禦通膨殘餘壓力、平衡風險與收益的優質工具。

主動富邦複合收益經理人游陳達指出，短期而言，金融市場估值普遍過高，勢必造成風險趨避效應，在操作上，以透過調整存續期間以及主動換券，減少市場波動對淨值的影響。