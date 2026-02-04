主動商品 元月績效猛

元月台股繳出單月上漲10.7%佳績，台股主動基金表現亮眼，統計國內一般股票型基金單月平均繳出11.05%報酬，優於大盤，其中，元大新主流基金甚至高達32.4%，報酬率逾大盤三倍，是唯一一檔超過三成的台股基金。

根據CMoney統計，國內一般股票型基金今年來績效，占比44.04%的基金表現領先大盤，在績效排名前十強中，元大投信一口氣拿下六檔，包含元大新主流、元大多多、元大台灣高股息優質龍頭 、元大卓越、元大2001等基金一個月績效都超過兩成，其餘還有街口台灣、安聯台灣智慧、兆豐第一等基金也上榜。

元大新主流基金研究團隊表示，台股題材持續圍繞在AI硬體供應鏈，除了市場熟悉的晶圓代工龍頭，還包括IC設計、測試、資料傳輸、載板、記憶體等題材，其中，記憶體受惠於全球記憶體市場供給短缺態勢；AI資料中心對頻寬需求增加、晶片朝先進製程發展，指標台廠提供解決傳輸瓶頸、測試需求的關鍵零組件，都是現階段關注題材。

元大新主流基金截至12月的前十大持股，欣興、南亞科、光聖、穎崴今年以來分別上漲75%、43.8%、34.6%及57.2%，顯示重點題材的爆發力。

安聯投信投資長張惟閔指出，台股企業獲利持續成長，2025年獲利預估值增長約12.8%，預估2026年獲利持續增長約21.35%，預估今年台股整體企業獲利成長動能更勝去年，其中，電子類股預估維持高速成長約24%，而金融、傳產將分別成長7%、16%，電子、金融、傳產均為獲利正成長。

在各類股展望正向下，看好類股均有輪動機會，預期2026年電子股漲幅優於傳產股再優於金融股，而股市結構更完整健康，若遇修正回檔應仍有一定支撐，因此，目前拉回可視為多頭格局下的健康調整。

展望2026年，總經面市場關注降息、匯率、關稅，基本面預期企業盈餘有雙位數成長，政策面以美國期中選舉為主軸，後市正向看待。