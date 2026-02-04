今年企業獲利動能延續 台股基金逢回布局 法人樂觀後市

春節封關倒數僅剩數個交易日，美股自高點回落、台股震盪加劇。

法人表示，投資人無須過度擔心，因市場普遍看好台股企業今年獲利動能延續，外資近期也相繼上調台灣加權指數區間，上看35,000點。短線回檔建議逢低布局台股相關基金。

高盛最新預估指出，MSCI台灣指數今年EPS成長率自原先的23%上調至30%，且獲利成長動能有望一路延續至2027年，保持雙位數增幅。隨市場陸續提升台股企業今、明兩年的獲利預測，加權指數中長線仍具上行空間。

MSCI台灣指數EPS預估

瀚亞菁華基金經理人葉彥廷表示，今年預估獲利成長幅度最亮眼的族群為零組件與PCB，其他電子次族群平均亦有20%以上的成長率，顯示整體電子產業動能強勁，並可望持續至2027年。以今年趨勢來看，AI應用將從雲端擴散至邊緣裝置，加上台美貿易協議有助國內企業接單，預期能進一步推升台灣出口力道。

葉彥廷指出，短期內不預設大盤高點，目前市場資金仍集中於電子股，又以記憶體族群為主要推升力量，並已開始外溢至電子原物料族群。

基金現階段將提高電子原物料比重，並搭配電力設備相關類股，以掌握景氣循環中的成長機會。

展望未來六個月，葉彥廷建議投資人持續關注輝達（NVIDIA）新一代產品VeraRubin的量產時程，以及ASIC零組件供應鏈的訂單變化，將是電子產業後續動能的關鍵觀察指標。

元大新主流基金研究團隊表示，台股火熱題材持續圍繞在AI硬體供應鏈，除了市場熟悉的晶圓代工龍頭，還包括IC設計、測試、資料傳輸、載板、記憶體等題材。

其中，記憶體受惠於全球記憶體市場供給短缺態勢；AI資料中心對頻寬需求增加、晶片朝先進製程發展，指標台廠提供解決傳輸瓶頸、測試需求的關鍵零組件，都是現階段關注題材。

元大新主流基金截至去年12月的前十大持股，欣興、南亞科、光聖、穎崴今年來分別上漲75%、43.8%、34.6%及57.2%，顯示重點題材的爆發力。