美調降關稅效應 印度基金伺機布局

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

美國總統川普2日宣布，將對印度商品關稅自原本50%大幅下調至18%。市場解讀，此舉不僅有助提升印度出口產品的價格競爭力，也顯示印度在全球供應鏈重組趨勢下的戰略地位持續升溫，印股商品可伺機布局。

除美印貿易條件改善外，印度與歐盟亦於1月28日正式完成自由貿易協定（FTA）重要談判。該協定被官方形容為「所有協議之母」，目標在建立涵蓋約20億人口的巨型市場，並規劃為期五年的合作路線圖，重點聚焦貿易與國防領域。依協議內容，歐盟將降低99%印度出口商品的關稅，而印度也承諾對超過97%的歐盟進口商品減稅，雙方合計貢獻全球約四分之一的GDP。

市場預期，印歐FTA將以醫藥與醫療科技產業受惠最顯著。印度官方指出，該協議等同為印度製藥產業打開規模達5,723億美元歐盟醫療市場，有助帶動出口導向型製藥股表現；此外，協定納入國防合作藍圖，也為國防與航太產業提供想像。

富邦印度（00652）ETF經理人蘇筱婷表示，美印貿易條件改善，對印度製造業與出口導向產業形成利多。

