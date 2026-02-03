「日股」基建商品 錢景亮

近期雖然全球主要股市高檔震盪，不過觀察投信發行海外股票基金，仍有包括群益東方盛世基金、永豐ESG全球數位基礎建設基金等10檔淨值創下新高，整體來看以日本、基礎建設相關基金表現相對亮眼。

從今年以來的績效來看，以群益東方盛世基金上漲10.9%居冠表現最亮眼。據了解，群益東方盛世基金持有日本股市比率逾九成，日本股市今年以來在全球主要股市中表現亮眼，為其上漲主要原因。法人表示，日股在2026年經濟有望邁入正向循環，企業獲利預估有望呈現雙位數成長，日股仍具上漲空間。

群益投信海外研究團隊表示，目前多家日企仍握有充裕現金部位，使股票回購金額維持雙位數增長，同時資本支出年增率也超出預期，顯示企業積極投入成長布局，有助提升企業價值。日本隨著新任首相政策逐步落地，日本企業公司治理持續優化，包括降低交叉持股比例、提高現金股利發放及加大庫藏股回購力道，若未來企業獲利品質改善，日股估值可望迎來重新評價。

群益東方盛世基金經理人洪玉婷表示，日本2025年11月通膨率維持在3%，去年12月起受惠新任首相的政策，包含免除汽油稅、電力補貼及學費減免等，2026年第1季通膨預估有望降至2%。展望未來，如通膨降低，預計第1季實質薪資有望轉正。此外，日本高市內閣推動減稅方案並公布「17項戰略產業」，預計於2026年2到5月陸續公布細節，涵蓋未來科技、數位主權與國家安全等議題。類股部分，持續看好日本的內需消費與高市政策受惠股。

滙豐全球基建收益基金經理人魏筱倫指出，基建類股多屬於特許行業，且為民生必需的防禦型價值股。根據歷史數據回測顯示，若以槓鈴式策略均衡配置於科技與基建股投組，有助分散風險，並兼具上漲動能。建議投資人可考慮將基礎建設類股納入資產配置布局，藉此提高投資勝率機會。