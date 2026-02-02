科技商品 資金追著跑

被市場稱為「兆元宴」的產業餐會，日前在台北登場，輝達執行長黃仁勳邀集約20家台灣科技供應鏈重量級企業，涵蓋先進製程、IC設計、AI伺服器與關鍵零組件等領域。該場聚會不僅象徵國際大廠對台灣科技產業的高度重視，也讓科技概念ETF成資金焦點。

從產業發展脈絡觀察，輝達對台灣供應鏈的合作已由單一晶片或製程環節，全面延伸至AI系統架構層級，包括伺服器整合、機櫃設計、電力配置與高速互連等關鍵技術。隨著AI產品規格朝向更高效能與更高能源效率發展，台灣在半導體製造與系統整合上的優勢，仍具備難以取代的戰略地位。

富邦科技ETF（0052）經理人洪珮甄表示，全球AI投資周期正持續拉長，需求已逐步由模型訓練，擴散至推論應用與代理式AI（Agentic AI）等多元場景，帶動算力基礎建設長期投入。在此趨勢下，輝達與台灣供應鏈的緊密結盟，將成為未來數年科技產業成長的重要主軸。

在投資布局上，市場也開始關注具「兆元宴概念」成分的科技型ETF。以0052為例，其成分股高度聚焦台灣資訊科技核心產業，涵蓋半導體、IC設計與電子製造龍頭，與AI晶片、伺服器與先進製程需求連動性高，能有效反映台灣科技產業整體表現。根據統計，0052近一周受益人數增逾1.4萬人，前十大持股，兆元宴相關概念占比達八成以上，顯示資金對AI長線趨勢的認同度持續升溫。洪珮甄指出，近期台股科技族群呈現輪動輪漲格局，多頭結構仍未遭破壞，後續觀察重點仍在美股科技與半導體族群表現。