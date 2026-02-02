美國總統川普提名華許為下屆聯準會主席，市場評估其過去的鷹派形象與近來公開支持川普降息的言論，導致美國公債殖利率曲線趨陡，美國公債大致收平。新興國家當地債市則受惠信評調升、降息、貨幣升值等利多而漲勢領先。

就資金流向，過去一周淨流入整體固定收益型ETF金額稍減至90.1億美元，其中淨流入美國債市規模較前周減少約一半至僅38.8億美元。依債券品質分類，投資等級債市獲淨流入34.3億美元，非投資等級債市淨流入僅11.7億美元。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人麥可．哈森泰博表示，美歐日等成熟國家普遍有財政惡化恐影響公債表現的問題。反觀部份新興國家因通膨降至央行目標而多維持資金寬鬆，且撙節財政亦多有成效，債息更普遍高於工業國家，匯集相當多的投資機會。自2025年起隨著美國例外論鬆動及美元貶值態勢明朗，已有越來越多投資人回流想尋找新興國家當地債市機會。

展望後市，安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，全球經濟很可能將以大致符合其潛在成長率速度持續擴張。其中，美國仍是全球最具主導地位的經濟體；歐元區與日本成長預期將略高於潛在水準，主要受惠於擴張性財政政策支持。

策略上，謝佳伶表示，聚焦成長主軸布局的偏多策略不變，可以多元配置，如跨領域、多重資產方式布局，對抗驟然波動，持續參與結構行情。首先以複合資產做核心配置，對市場跟漲抗跌，兼顧收益及潛在資本利得。其次以複合債為主，搭配高評級、中短天期債券，建構收益布局，有助緩和市場波動。