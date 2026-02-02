美股牛市 三利多加持 有望邁入第四年好光景

美國主要指數上周五（1月30日）全面收低，美國總統川普宣布提名華許為下任聯準會（Fed）主席，市場投資人對Fed後續貨幣政策帶來不確定性有疑慮，以及微軟財報不佳。不過，法人對美股今（2026）年走勢多持樂觀期待，貨幣與財政政策加持、企業基本面佳及消費者信心等三因素有利美股續呈第四年牛市。

景順首席全球市場策略師Brian Levitt表示，華許未必如市場預期鷹派，過去的決策背景與聯準會任職經驗應有助於維持央行獨立性與金融體系穩定，有望讓通膨預期與美國融資成本保持受控。此外，他的民間部門背景也可能推動銀行監管鬆綁，為信貸擴張與美國經濟成長帶來助力。若華許領導聯準會能維持政治獨立、政策基調偏向市場友善，將對股市形成正面支撐。

國泰投顧指出，Fed今（2026）年1月維持基準利率不變，預估有降息2碼空間，貨幣政策持續寬鬆，有利於風險性資產表現；此外，美國於2025年通過的《大而美法案》效益逐漸顯現，預估在2026年可釋出約1,700億美元政府補貼與退稅，有望提振消費者購買力、強化企業自由現金流，財政刺激措施為美國經濟成長提供動能。

觀察今年美國企業股東權益報酬率與利潤率分別為19.9%、14.71%，預估2025-2027年每股純益（EPS）複合年均增長率14%，均優於其餘國家。

歷史數據顯示，當消費者信心處於悲觀情緒（歷史區間最低的5%）之後，標普500指數往後12個月平均可上漲18.7%，目前消費者信心指數52.911已落入該區間。國泰投顧推測，美國消費者信心低水準的悲觀情緒來自於若扣除科技業龐大資本支出，美國經濟成長未如表面強勁；其次，部分關稅成本將反應到消費者身上，故消費者對未來商業前景和通膨感到擔憂。