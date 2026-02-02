500億元活水蓄勢待發！勞金局揭2026基金投資三大面向

勞動基金全年績效創下歷史紀錄新高，受惠於台股2025年12月以改寫歷年最大漲點與漲幅紀錄封關。勞動基金運用局長蘇郁卿表示，國內股票新的委託會繼續辦理，原則上維持約500億元。2025年度，勞金局加入了兩個國際性永續倡議組織，盼了解氣候跟相關投資風險、投資機會。

蘇郁卿表示，除了2025年度投資收益是歷年來新高之外，基金局就加入國際永續倡議組織，以及國內投資全權委託經營、國外投資全權委託經營，三個面向來做補充。

蘇郁卿表示，第一個面向，2025年度，基金局加入了兩個國際性永續倡議組織：亞洲公司治理協會(ACGA)、亞洲投資人氣候變遷聯盟(AIGCC)。這是國內第一個加入國際性組織的政府基金，希望掌握整個國際趨勢，並了解氣候跟相關投資風險、投資機會。

蘇郁卿提到，第二個面向，國內委託投資的部分。近幾年調整了經營類型的規劃、管理，例如調高目標報酬率，希望可以有更好的回報；也逐步調整管理費的結構，沒有達到目標的報酬率費率往下調，至2025年底約調降了4個百分點。盼鼓勵經理人掌握整個盤勢，增加勞動基金的績效。

蘇郁卿指出，除了開源節流，新的委託會繼續辦理，原則上維持約500億元。2026年1月有完成2025年度的全權委託評選，2026年度也會衡量金融情勢，考量整個基金規模的成長情形，及考量各基金資產配置規劃情形，持續辦理新年度國內股票的全權委託經營。

蘇郁卿說，第三個面向，國外投資的部分。去年完成兩項國外投資的全權委託經營，一個是全球永續不動產有價證券型，一個是全球氣候轉型被動股票型，這兩個委託案在2025年完成，金額大約是16億至20億美元，2026年原則上也是這樣的額度。

她也說，新年度會繼續考量各個基金的資產配置情形，規劃委託形態，辦理2026年度全權委託的評選標案。目前規劃2026年至少會辦一個全球債券型、一個全球基礎建設方面的委託。

至於2025年操作績效是自營比較高，還是委外比較高？勞動基金運用副局長劉麗茹說明，自營部位看起來比較大，有117個帳戶，勞金局買的個股比較屬於權值重、權重更重的股票；委外部分，一個帳戶可能只有50億元、100億元，操作標的戶不太一樣。自營和委外兩者之間會有一些互補性。

蘇郁卿表示，近期金融市場波動越來越大，勞動基金考量從基金的長期穩健收益作為著眼，兼顧投資風險，會動態調整各基金的投資組合。希望在多面向的努力下，可以增益基金的長期投資收益。