高股息標的 熱度退燒

台股高股息ETF退燒，並不是打出高股息名號就一定能吸金。2025年，只剩極少數幾檔高股息ETF能持續吸金，多檔高股息ETF大失血，主要反映配息縮水及績效落後。

境內基金資訊觀測站統計，在2025年淨贖回最多的十檔ETF中，高股息ETF就占五檔。其中，以復華台灣科技優息（00929）承受最沈重的賣壓，全年遭淨贖回1,028億元，全年規模銳減43.8%到1,324億元。

00929是國內首檔月配息的ETF，去年初配息金額從每受益權單位0.11元急速縮水到0.05元，資金跟著快速出逃，下半年起配息金額逐漸回溫，失血情況逐漸好轉，最近配息又重回0.1元。

元大台灣價值高息（00940）在2025年遭淨贖回520億元，為台股高股息ETF賣壓第二名。這檔ETF在2024年3月募集到1,751億元創ETF空前新高，成為市場熱議焦點。

不過，00940績效不如預期，當年7月以後淨值就再也沒有回到發行價10元以上，就算每月配息，但「破發」（跌破發行價）仍讓不少投資人耿耿於懷，因而大量贖回。00940在2025年規模縮水35%到1,007億元，定期定額戶數也從成立初期的2萬戶下滑到去年底的1.2萬戶。

另外三檔去年賣壓較大的台股高股息ETF依次為中信成長高股息、統一台灣高息動能、凱基優選高股息30，全年遭贖回140-150億元。其中，以統一台灣高息動能規模最大，為296.7億元。