快訊

營運黑洞！高鐵苗栗、彰化、雲林3站 運量墊底

高股息標的 熱度退燒

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

台股高股息ETF退燒，並不是打出高股息名號就一定能吸金。2025年，只剩極少數幾檔高股息ETF能持續吸金，多檔高股息ETF大失血，主要反映配息縮水及績效落後。

境內基金資訊觀測站統計，在2025年淨贖回最多的十檔ETF中，高股息ETF就占五檔。其中，以復華台灣科技優息（00929）承受最沈重的賣壓，全年遭淨贖回1,028億元，全年規模銳減43.8%到1,324億元。

00929是國內首檔月配息的ETF，去年初配息金額從每受益權單位0.11元急速縮水到0.05元，資金跟著快速出逃，下半年起配息金額逐漸回溫，失血情況逐漸好轉，最近配息又重回0.1元。

元大台灣價值高息（00940）在2025年遭淨贖回520億元，為台股高股息ETF賣壓第二名。這檔ETF在2024年3月募集到1,751億元創ETF空前新高，成為市場熱議焦點。

不過，00940績效不如預期，當年7月以後淨值就再也沒有回到發行價10元以上，就算每月配息，但「破發」（跌破發行價）仍讓不少投資人耿耿於懷，因而大量贖回。00940在2025年規模縮水35%到1,007億元，定期定額戶數也從成立初期的2萬戶下滑到去年底的1.2萬戶。

另外三檔去年賣壓較大的台股高股息ETF依次為中信成長高股息、統一台灣高息動能、凱基優選高股息30，全年遭贖回140-150億元。其中，以統一台灣高息動能規模最大，為296.7億元。

高股息 ETF 月配息

延伸閱讀

投資留意隱形成本影響長期報酬 這ETF連二年總費用率最優

台股封關倒數 關注資金動向及美企業財報

史上最強元月行情！四檔高股息ETF報酬率10% 這檔海外ETF奪冠

0050重奪節費王！00878穩坐高股息冠軍 柴鼠提醒：內扣差0.2%10年差20萬

相關新聞

投信新募基金多元化 消費、金融股債、貨幣市場型等冒出頭

風險資產高處不勝寒。為了避免資金過度集中在特定產業及市場，國內投信在馬年募集的新產品將更趨多元，除了台股及美股科技股以外...

股債混搭另類資產 抗震

美國聯準會（Fed）1月如市場預期維持利率不變，市場預期Fed到下半年才有望重啟寬鬆政策，可望嘉惠股市及債市。不過，由於...

AI 題材熱 全球科技基金湧錢潮 多檔近一季漲幅皆逾兩成

隨著AI算力需求由科技巨頭進一步延伸至政府與國家層級，全球半導體產業迎來更長線且更具穩定性的需求動能。據CMoney統計...

非投等債商品 交投熱絡

2026年首月劃下句點，1月在AI創新題材持續爆發下，加上經濟可望延續溫和增長，帶動風險性資產表現走揚，不僅全球多個股市...

全球市場觀測站／新興市場優於成熟市場

上周市場聚焦聯準會利率決策以及美股企業財報，由於消息面多空參半，股市波動幅度擴大，以區域而言，新興市場優於成熟市場，產業...

高股息標的 熱度退燒

台股高股息ETF退燒，並不是打出高股息名號就一定能吸金。2025年，只剩極少數幾檔高股息ETF能持續吸金，多檔高股息ET...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。