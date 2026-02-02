股債混搭另類資產 抗震

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

美國聯準會（Fed）1月如市場預期維持利率不變，市場預期Fed到下半年才有望重啟寬鬆政策，可望嘉惠股市及債市。不過，由於美國經濟及降息前景仍不確定，法人建議多元布局股債資產，並加入另類資產及原物料等資產類別，以分散報酬來源並降低風險。

富達國際宏觀與戰略資產團隊資深策略師史丹頓（Max Stainton）表示，在Fed主席鮑爾任期內，預期Fed將不再降息，因為委員會認為通貨膨脹與勞動市場的風險大致均衡。隨著鮑爾任期結束、5月新任Fed主席上任，貨幣政策將重啟寬鬆循環，下半年Fed可望降息三次。

富達認為，雖然部分地區通膨仍高於目標，但不至於影響寬鬆周期，因此富達維持加碼股票立場，投資人可以透過全球優質企業的收益，尋求穩健的總報酬。同時，由於股債相關性提升，建議投資人採取全球平衡策略，納入另類資產與原物料等，以動態參與市場機會。

瑞銀認為，做多黃金仍是正確的策略，但短線金價漲幅過高，短期調整的風險上升。投資人轉向實質資產，並布局白銀、鉑金和鈀金等其他貴金屬，都導致波動加劇。瑞銀建議不要貿然追高，尤其是空手的投資人。

法國安盛（AXA）投資管理指出，美國貨幣政策仍是推動股市的重要支柱。在沒有重大外部衝擊的情況下，投資人仍可能逐步加碼股票部位。但在提升全球股票配置比重的同時，分散風險仍是核心考量。安盛看好歐洲企業信心回升，也看好銀行類股將受惠於殖利率曲線陡峭化。

富蘭克林投顧看好新興股債市的投資機會，著眼於全球正處資產再平衡階段。數年來累積的結構性變化，使亞洲與新興市場的投資機會與以往截然不同。投資機會將持續受到多項長期結構性成長主題所塑造，包含AI相關供應鏈的全球領導地位、科技與數位化進程、消費升級與醫療保健產業的成長等。

