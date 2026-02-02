投信新募基金多元化 消費、金融股債、貨幣市場型等冒出頭

風險資產高處不勝寒。為了避免資金過度集中在特定產業及市場，國內投信在馬年募集的新產品將更趨多元，除了台股及美股科技股以外，還包括消費股、金融股債、非投資等級債、貨幣市場型、多重資產基金等，且主動式ETF持續增多，以更能因應波動升高的市場。

農曆新年將至，投信新一波的募集基金出現在2月底以後。由於今年元月行情超旺，推升以美股為主的股市持續創歷史新高，加上馬年新年假期超過一周，市場普遍預期年後行情震盪。

馬年第一檔新募基金是統一全方位貨幣市場基金，將於2月24日開募，是近年來罕見的貨幣市場基金，以讓場邊資金停泊。台股去年以來持續創新高，但一路上漲時的獲利了結資金也不少，統一強棒貨幣市場基金大量吸收退場及場外觀望資金，規模擴大到1,377億元，躍升為規模最大的貨幣市場基金。

美台科技股等強勢資產自然不會缺席。華南永昌NASDAQ 100科技ETF於2月25日開募，主動兆豐台灣豐收ETF則於3月4日開募，是兆豐投信第一檔主動式ETF，追求資本利得及收益安定。

科技股漲多，投信開始放眼其他族群的投資機會。台新美國標普日常消費品精選行業指數基金將於3月9日開募，布局具有潛力的非核心消費股。復華投信則於3月23日起募集兩檔主動式ETF，都是國內首見，分別為主動復華全球金融股票入息、主動復華全球金融債券入息，看好金融股及金融債的投資機會。

在債券方面，則有玉山美元嚴選非投資等級債券、台新美國優選收益非投資等級債券兩檔ETF，分別於3月2日、9日開募，同樣著眼於非投資等級債受惠於降息趨勢，既有息收優勢，又可望有資本利得空間。

中國信託趨勢領袖多重資產基金則於3月9日開募，基於今年風險資產前景仍看多，但市場也充滿不確定因素，加上主要股市持續創歷史新高且不再便宜，配置多重資產基金有助於因應不確定的金融環境。