營運黑洞！高鐵苗栗、彰化、雲林3站 運量墊底

全球市場觀測站／新興市場優於成熟市場

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

上周市場聚焦聯準會利率決策以及美股企業財報，由於消息面多空參半，股市波動幅度擴大，以區域而言，新興市場優於成熟市場，產業則以原物料類股與科技股漲勢領先。債市方面，美債殖利率自高檔小幅回跌，新興債、邊境債持續領先。

上周美國聯準會利率會議宣布維持利率不變，符合市場預期。野村投信表示，市場普遍認為聯準會會後聲明的基調為「鷹派暫停」，反映在經濟預期樂觀的情況下，利率可能會在目前水準維持較長的時間。目前市場主流看法認為今（2026）年美國應有2碼的降息幅度，趨於寬鬆的資金環境有助於支持股市表現。

企業財報方面，上周已公布財報的META與微軟，其營收與獲利均表現亮眼，在AI方面的資本支出也大幅增加，不過股價表現卻出現分歧，META股價受到資金追捧上漲，微軟則是下跌，這也顯示當AI概念股股價至相對高點後，投資人對於企業投資AI所獲得的效益要求更高。

整體而言，科技股在AI需求強勁帶動下，仍是市場與資金匯聚重心。雖然部分投資人擔憂美股估值偏高，根據Bloomberg統計，美國標普500指數未來12個月的預估本益比為22.1倍，高於五年平均（22倍）與十年平均（18.8倍），目前本益比確實處於較高的水準。不過，美國景氣強韌，且AI資本支出仍在持續增加，企業獲利成長率未來有上修機會，本益比應不會持續向上。

由於川普表態不擔心美元走弱，弱勢美元趨勢促使資金湧入黃金等貴金屬，新興市場貨幣對美元出現升值走勢。野村投信表示，2025年黃金與美股同步走強，但黃金由五大因素共同支撐，包括各國央行買盤、美元與利率走弱、風險情緒、景氣增長以及市場追價動能，後市不看淡。

美股則主要依賴AI題材帶動，相較之下黃金的漲勢更為扎實與健康。展望2026年，持續看好黃金走勢，利多因素包括美元強勢地位不再、避險需求仍存、趨向寬鬆的貨幣政策加持以及資金趨之若鶩。不過，金價短線漲勢過猛，逢高獲利了結賣盤亦會造成價格波動，建議回檔時分批布局。

高股息標的 熱度退燒

台股高股息ETF退燒，並不是打出高股息名號就一定能吸金。2025年，只剩極少數幾檔高股息ETF能持續吸金，多檔高股息ET...

