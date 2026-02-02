非投等債商品 交投熱絡

2026年首月劃下句點，1月在AI創新題材持續爆發下，加上經濟可望延續溫和增長，帶動風險性資產表現走揚，不僅全球多個股市紛紛再創歷史新高，信用債也同步走揚，當中又以非投等債表現突出，連帶投信發行債券ETF於1月表現，也以非投等債表現突出，前十名中共占據五席，漲幅介在0.4%-0.7%不等，交易狀況也相當熱絡。

群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰表示，從貨幣政策來看，1月FOMC會議落幕，會議結果如市場預期維持利率不動，不過會後聲明稿上修經濟成長評估，暗示政策利率已未在中性利率區間，未來調整將更依賴數據表現。

現階段來看，經濟前景穩定，關稅通膨已過高峰並且是一次性影響，故整體通膨壓力仍可控。市場也預期在現任主席鮑爾任期結束前，聯準會將持觀望立場，進入看守下的長暫停模式。

李忠泰指出，近日股市呈現高檔震盪，美國總統川普政策反覆與難測以及政府關門疑慮，也進而壓抑市場投資氣氛，非投等債資產也呈現狹幅盤整，不過基於企業獲利與財報前景依舊穩健，市場預估非投等債違約率將持續維持低位。

非投等債除具高息收優勢，還有存續期間短特性，在利率走勢不易預測下，波動風險相對較低，有望持續吸引資金配置，不妨透過聚焦成熟國家、經過信用因子篩選條件力求降低違約疑慮的非投等債ETF來參與。

凱基美國非投等債ETF研究團隊表示，去年下半年歷經關稅、匯率風波，以及市場出現AI泡沫化雜音，信用評級較差的企業面臨較大挑戰，該ETF透過調整投資組合信用評級來降低市場波動風險，成功提升抵禦市場波動的能力。