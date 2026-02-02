快訊

AI 題材熱 全球科技基金湧錢潮 多檔近一季漲幅皆逾兩成

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
AI示意圖。路透
隨著AI算力需求由科技巨頭進一步延伸至政府與國家層級，全球半導體產業迎來更長線且更具穩定性的需求動能。據CMoney統計，包括復華全球物聯網科技、統一全球新科技，以及富邦全球關鍵半導體等基金近一季漲幅皆逾兩成，在全球科技型基金中表現相對亮眼，顯示市場資金持續聚焦具備AI成長敘事與產業能見度的核心族群。

富邦投信表示，1月底美國與日本地緣政治風險升溫，使先前領漲的科技類股出現高檔震盪。不過市場普遍認為，此波修正屬於短線情緒反應，尚未動搖AI產業的中長期成長趨勢。

市場接下來的觀察重心，將落在美國雲端服務供應商的營運動能是否延續，以及資本支出能否維持高檔水準。1月29日微軟與Meta率先發布財報，初步回應市場對算力投資與資本支出可持續性的關切；接續於2月初登場的Google與Amazon財報，將進一步勾勒全年資本支出指引輪廓。

此外，2月底NVIDIA財報，以及3月中旬登場的GTC大會，亦被市場視為重新點燃全年算力投資上修預期的重要催化劑，有望成為海外AI算力敘事再度轉趨樂觀的關鍵節點。

富邦投信指出，整體企業獲利動能仍處上修循環。市場對2025年美大型企業獲利成長預期，由年中低個位數上修至逾一成水準，2026年更上看中雙位數成長。

其中，科技類股在AI投資帶動下，成為整體獲利成長主要貢獻來源，2025與2026年獲利年增率皆顯著優於整體市場。最新企業財測亦顯示，未來兩年逾半數企業每股盈餘（EPS）預估優於市場預期，顯示基本面支撐力道仍然穩固。

在短線波動加劇的環境下，具備長線AI趨勢、掌握先進製程與高效能運算關鍵技術的半導體與雲端供應鏈，仍是中長期資金配置的核心方向。

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，從2026年開年以來，有兩大主要利多提供大盤支撐：第一是財政政策的刺激利多，第二是企業資本支出成長。

美國經濟仍然呈現溫和擴張，無論是經濟成長提高，或是企業獲利提升，都有望帶動股市持續往上，即便市場對於今年貨幣政策「鴿派」的預期有所波動，但整體來說，聯準會仍處於降息循環，資金面有利大盤的趨勢仍不變。

