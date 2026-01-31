基金特蒐／物聯網科技 搭 AI 順風車

全球股市歷經去年第2季川普加徵關稅利空洗禮後，行情一路震盪走高，推升各主要市場指數過去半年屢創歷史新高，其中復華全球物聯網科技基金在AI題材加持下，同期間績效排名在投信投顧公會分類的全球一般股票型基金當中稱冠。

理柏資訊統計截至1月28日，目前投信投顧公會分類當中的全球一般股票型基金共有78檔，過去半年類型平均報酬率為21.8%，其中績效前十名多由科技主題基金包辦，復華全球物聯網科技基金以漲幅近六成躍居第一，統一全球新科技、富邦全球關鍵半導體等基金績效亦有逾五成。

也因為有行情及績效推升，帶動復華全球物聯網科技基金總規模過去半年來，從130億元擴增至181億元（截至2025年12月底），總受益人數達1.45萬人，皆居類型之冠；此外，定時定額扣款筆數、人數及金額過去半年皆呈現正成長，其中定時定額扣款增加金額，亦居同類型之首。

復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞。復華投信／提供

復華全球物聯網科技基金成立於2016年7月，基金布局前瞻全球科技產業趨勢脈動，從當時的物聯網應用到近年崛起的AI題材同步掌握。理柏資訊統計，該基金新台幣主級別基金自成立以來累積報酬率達430%，今年來科技股持續引領市場多頭，基金繳出正報酬16%，亦優於MSCI世界指數同期間約3%漲幅。

復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞認為，在AI趨勢、企業獲利成長、美國聯準會可望維持降息循環下，使股市維持震盪走升的多頭趨勢，AI軟硬體相關受惠供應鏈仍將是布局2026年全球股市投資機會不可或缺的標的，此外，在AI需求呈指數級增加、產能僅以線性增加的情況下，因供需失衡衍生的相關商機亦值得關注。

根據復華投信官網基金月報顯示，復華全球物聯網科技基金產業配置以資訊技術類股為大宗，占比達76%最高，聚焦半導體產品與設備，搭配工業、通訊服務、原材料及非核心消費品等產業；國家配置部分，美股占比52%居第一大，其次是台灣23%，日、韓、中各為13%、4%、4%，掌握全球科技供應鏈產業類股輪動機會。

黃俊瑞指出，提前布局新科技技術循環投資機會是目前基金布局的重要策略，因應現行K型經濟環境，AI贏家通吃，輸家面臨通縮與缺料，投資配置主旋律將鎖定AI關鍵零組件漲價、缺電下的各式電力設備建置，以及其他相關AI應用；次旋律非AI主題則建議關注機器人、低軌衛星等主題，抑或受惠降息與股市走多的金融交易所、券商及歐洲金融股，以及因地緣政治風險升溫、各國國防支出增加帶來的投資商機。

黃俊瑞認為，因應目前資金寬鬆環境及新科技應用蓬勃發展，因此持股仍採偏多操作，並動態觀察市場現況變化，若評價完全反應基本面利多後，將適時調整攻擊和防守類股比率，來降低市場受經濟數據等影響帶來的波動性。

操作心法

黃俊瑞表示，人工智慧（AI）趨勢、美國聯準會降息以及企業獲利維持成長，三大利多支撐股市維持多頭格局，不過因應AI生產力革命以及資產出現通膨現況，這讓總體經濟呈現分化，布局鎖定跨產業的K型經濟下的隱形冠軍，同時瞄準消費降級之下的投資商機。

（王奐敏）

投資小叮嚀

●擔心高檔震盪建議定時定額

AI持續帶動2026企業獲利成長及股市向上趨勢，若擔心市場高檔震盪，建議採逢低分批或藉由定時定額投資方法，分散波動風險。

●中長期金融市場風險因素觀察

留意通膨數據變化，以及美國加徵關稅及貨幣政策限制性對各國總體經濟衰退及企業獲利之影響，若央行升息、銀行放貸收緊使金融資產、房地產或因泡沫擔憂而修正，將增加金融風險。

（王奐敏）