電力基建當紅 有利可圖

近兩年的AI熱潮，成為資金追捧焦點，隨股市的逢高獲利賣壓，資金轉往漲勢仍落後，同時屬於長線題材的電力及基建族群。法人分析，大型科技龍頭企業已逐步將電力與數據中心基建，視為未來AI擴張的核心戰略資產，帶動電力、電網、電氣化與基礎設施等傳統公用事業，成為投資新亮點。

新光美國電力基建（009805）ETF經理人劉恆誌表示，今年來市場擔心AI股估值已高，轉為看好電氣化與基礎設施領域，包括電網營運商、輸電設備供應商與再生能源開發商等，因為這些公司基本面正處結構性成長浪頭，不僅可享有AI成長紅利，也兼顧科技股過熱風險高漲，加上電力實體建設類股具備產業非周期性成長優勢，因而獲得資金青睞。

美國總統川普近日推動「AI自建電廠」政策，要求亞馬遜、微軟、Google等科技巨頭競標15年新電廠合約，預計首波將釋放150億美元發電投資，同時強調科技公司自付電網升級費用。此舉不僅解決電網瓶頸，也強化了電力基礎建設的投資確定性，帶動美國電網股與電力設備股直接進入加速期。

統一全球新科技基金經理人郭智偉指出，今年開年以來，科技產業的投資重心已從晶片製程轉向電力基礎建設，為AI供應鏈開啟新的投資機會。由於科技公司近年大量新建資料中心以因應AI需求，導致美國電價持續攀升，川普政府更要求科技大廠自行承擔發電責任並支付新電廠費用，這項政策為電力設備供應鏈帶來龐大商機，也讓相關基礎建設供應商成為市場資金新寵兒。

根據統一投信官網，統一全球新科技持股也包括供應資料中心電源系統的貿聯-KY、擁有碳化矽能源效率技術的Coherent。

滙豐全球基礎建設收益基金經理人魏筱倫認為，AI革命不僅是運算效能的競爭，更是一場電力基礎設施的深度重塑。