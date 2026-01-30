能源類題材 短線轉強

近期除黃金白銀外，能源相關行情也悄悄回魂，電力、能源題材再度點火。事實上，能源轉型政策推進，帶動資金回流相關ETF與共同基金，近周表現率先轉強，近月更是多檔繳出雙位數報酬，讓能源族群成為市場補漲新焦點。

國際能源署（IEA）於2025年首度針對AI資料中心研調指出，至2030年全球資料中心用電需求將較目前翻倍，當中與AI直接相關的電力需求成長幅度更高達四倍。IEA預估，未來五年美國電力需求成長中，近半數將來自資料中心；至2030年底，美國資料中心的耗電量，甚至可能超過鋁、鋼、水泥、化工等傳統高耗能產業總和。

近期受惠能源轉型與電力基建題材發酵，能源相關ETF與基金近期表現明顯轉強。據統計，觀察近一周淨值績效，ETF族群中以富邦ESG綠色電力（00920）幅逾7%居前，FT潔淨能源亦有6%表現。

共同基金方面，多檔淨零轉型與天然資源主題基金單周漲幅落在約5%至6%，包括瑞萬通博基金-淨零轉型、新加坡大華全球資源、晉達環球策略基金-環球天然資源基金等。

另外，若拉長至近一個月，上述能源相關ETF與基金報酬率普遍達雙位數水準，顯示資金持續回流能源與電力基建題材，短中期動能同步升溫。

富邦ESG綠色電力ETF經理人洪珮甄表示，AI用電需求的結構性成長，正使電力從過往的營運成本項目，轉變為企業競爭力與國家產業發展的關鍵戰略資源。