印度股市 浮現補漲轉機

近一年印度股市受到地緣政治與外資出走雙重壓力，表現相對疲弱。法人認為，在強勁的總體經濟基本面支撐，以及穩定的內資資金助攻與政策紅利等多重利多因素加持下，印度股市的轉機也在醞釀中。

預料「估值重估」將帶來布局機會，目前印度股市與其他新興股市的相對本益比不到1.6倍，相對本淨比也處低位，建議可逢低分批布局。

群益投信印度市場研究團隊分析，現階段投資印度有四大利多，分別是通膨明顯降溫，印股連帶受惠、獲利成長加速，外資態度轉向、評價相對低估、印股指數盤整已久，後市可望補漲。由於GST降稅自去年9月底起正式實施，民間消費明顯升溫，加上通膨大幅降至央行目標區間之下，寬鬆政策可望延續，同時銀行體系流動性充足。利多因素疊加，預期將使印度企業獲利成長動能加速， 因而出現外資回補的情況，可望迎來資金輪動的上漲行情。

群益印度中小基金經理人向思穎指出，隨著央行降息與政策利多，近期市場普遍上修印度企業獲利預估值，預期2027財政年度將恢復雙位數的成長。印度經濟成長動能是新興市場中的佼佼者，在印度GDP維持高成長、通膨趨緩、貨幣政策正處寬鬆周期下，印度股市具有向上突破空間可期。

滙豐印度股票基金產品經理顏誌緯說明，觀察近來印度投資環境出現多項改善訊號，對印度市場2026年的投資展望抱持審慎樂觀的態度。首先是估值回歸合理區間，經過近期的修正，印度大盤的本益比已回落至長期平均水準，為長線資金提供切入時點。

再者是利空出盡的預期，市場持續關注美國最高法院對川普關稅合法性的裁決。如果裁決不利於關稅實施，或印度與美國的貿易談判在2026年初達成協議，這將有利於成為推動印股反彈的最強催化劑。