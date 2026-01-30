法人：金礦股 後市閃亮

美元走弱，加上地緣政治風險仍高，推升金價衝到每英兩5,500美元再創歷史新高。法人指出，金價進入新時代，不是一次的行情，而是定價邏輯的改變。今年黃金與金礦股仍有上行空間，且金礦股仍有補漲空間，但要注意金礦股的波動高於金價。

金價在2025年全年上漲65%，創近半世紀罕見強勢，今年以來延續強勁走勢，迭創歷史新高。施羅德環球黃金基金經理人路克（James Luke） 指出，地緣政治風險、財政赤字與全球資產再配置，正在把黃金從「利率敏感的避險資產」，推向長期核心配置的新定位。

路克認為，三大驅動因素將推動黃金多頭續航。首先是政策與財政面。美國透過資產購買壓低融資成本，市場對財政主導及貨幣貶值的疑慮升溫，黃金配置需求獲得結構性支撐。

其次是結構性買盤。中國大陸官方黃金儲備占比僅約8%，低於南非、俄羅斯與成熟市場平均值。在制裁風險與美債信用疑慮下，黃金仍有增持空間。第三是風險分散。全球政治分歧與大國對立加劇，投資人更傾向以黃金強化投資組合韌性。

威廉博萊（William Blair）資產管理認為，考量到地緣政治風險與宏觀經濟環境的變化，最近金價的強勁走勢相當合理。今年開局，地緣政治風險重回焦點，在委內瑞拉局勢與格陵蘭頭條新聞的推波助瀾下，激發黃金的漲升行情。由於美國經濟走勢仍有變數，且下一任聯準會（Fed）正副主席人選尚未明朗，政策路徑的不確定性令投資人焦慮不安。同時，Fed捲入相關司法調查的消息，進一步加劇市場動盪，支撐金價走強。另一方面，市場普遍預期美元將維持弱勢，這項趨勢也持續支撐金價。

施羅德投信指出，金礦股獲利能力改善，股價卻未完全跟上。全球主要金礦指數在2025年大漲150-169%，但相較於金價仍不算昂貴，價格未完全反映基本面。