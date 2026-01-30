快訊

不滿種火麻遭判刑…砍土風舞女老師凶嫌曾上門「求平反」 高大成拒絕理由曝

法人：金礦股 後市閃亮

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

美元走弱，加上地緣政治風險仍高，推升金價衝到每英兩5,500美元再創歷史新高。法人指出，金價進入新時代，不是一次的行情，而是定價邏輯的改變。今年黃金與金礦股仍有上行空間，且金礦股仍有補漲空間，但要注意金礦股的波動高於金價。

金價在2025年全年上漲65%，創近半世紀罕見強勢，今年以來延續強勁走勢，迭創歷史新高。施羅德環球黃金基金經理人路克（James Luke） 指出，地緣政治風險、財政赤字與全球資產再配置，正在把黃金從「利率敏感的避險資產」，推向長期核心配置的新定位。

路克認為，三大驅動因素將推動黃金多頭續航。首先是政策與財政面。美國透過資產購買壓低融資成本，市場對財政主導及貨幣貶值的疑慮升溫，黃金配置需求獲得結構性支撐。

其次是結構性買盤。中國大陸官方黃金儲備占比僅約8%，低於南非、俄羅斯與成熟市場平均值。在制裁風險與美債信用疑慮下，黃金仍有增持空間。第三是風險分散。全球政治分歧與大國對立加劇，投資人更傾向以黃金強化投資組合韌性。

威廉博萊（William Blair）資產管理認為，考量到地緣政治風險與宏觀經濟環境的變化，最近金價的強勁走勢相當合理。今年開局，地緣政治風險重回焦點，在委內瑞拉局勢與格陵蘭頭條新聞的推波助瀾下，激發黃金的漲升行情。由於美國經濟走勢仍有變數，且下一任聯準會（Fed）正副主席人選尚未明朗，政策路徑的不確定性令投資人焦慮不安。同時，Fed捲入相關司法調查的消息，進一步加劇市場動盪，支撐金價走強。另一方面，市場普遍預期美元將維持弱勢，這項趨勢也持續支撐金價。

施羅德投信指出，金礦股獲利能力改善，股價卻未完全跟上。全球主要金礦指數在2025年大漲150-169%，但相較於金價仍不算昂貴，價格未完全反映基本面。

延伸閱讀

金價定價邏輯改變 黃金與金礦股仍有上行空間

金價再飆高！他買不到一年「報酬率狂漲6成」 房市輸慘了

影／人比球桿還小隻！英國2歲神童創2項撞球金氏紀錄 超萌畫面曝光

金價看不到天花板？黃金概念ETF抗震飆升 「這檔」大漲逾10%

相關新聞

法人：金礦股 後市閃亮

美元走弱，加上地緣政治風險仍高，推升金價衝到每英兩5,500美元再創歷史新高。法人指出，金價進入新時代，不是一次的行情，...

印度股市 浮現補漲轉機

近一年印度股市受到地緣政治與外資出走雙重壓力，表現相對疲弱。法人認為，在強勁的總體經濟基本面支撐，以及穩定的內資資金助攻...

能源類題材 短線轉強

近期除黃金白銀外，能源相關行情也悄悄回魂，電力、能源題材再度點火。事實上，能源轉型政策推進，帶動資金回流相關ETF與共同...

台股基金變身招財貓…大盤指數創高效應 145檔淨值同步登頂

台股今年以來頻創新高，根據統計，主、被動台股基金中，包括群益台灣精選強棒主動式ETF（00982A）、統一台股增長主動式...

年前基金贖回 留意日期

春節長假即將到來，今年連假長達九天，投信業者提醒投資人，若年節期間有資金需求的投資人，要留意年前基金贖回時間和作業程序，...

非投等債評價 明顯改善

隨著市場對高利率環境的承受力提升，加上資金對收益型資產的需求依然強勁，殖利率、利差及信用違約交換（CDS）價格三項指標同...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。