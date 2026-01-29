非投等債評價 明顯改善

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

隨著市場對高利率環境的承受力提升，加上資金對收益型資產的需求依然強勁，殖利率、利差及信用違約交換（CDS）價格三項指標同步下滑，顯示市場對非投資等級債的風險評價明顯改善。法人研判，美國公債殖利率仍有下行空間，非投資等級債可望持續受惠。

目前非投資等級債三大主要發行地區包括美國、歐洲及新興市場。美國非投資等級債殖利率具一定吸引力，價格相對穩定，且信用品質已出現改善，成為投資人平衡收益與風險的良好選擇；歐洲非投等債則具備低波動度特性，雖然收益略低於美國，但防禦性表現佳。

至於新興市場非投資等級債，則為三大地區中收益最高者，但同時波動度與風險亦相對較高，儘管部分國家仍有降息空間、對債券價格形成支撐，惟流動性較弱，且較易受到國家風險影響。

瀚亞全球非投資等級債券基金經理人周曉蘭表示，在2025年市場出現多波動盪的環境下，非投資等級債仍展現其收益優勢，可作為短期不確定性下的補強配置。不過，投資人仍應控管整體曝險比例，並優先布局於基本面較佳的高品質發行人。

