年前基金贖回 留意日期

春節長假即將到來，今年連假長達九天，投信業者提醒投資人，若年節期間有資金需求的投資人，要留意年前基金贖回時間和作業程序，以利資金準備。投信法人表示，若投資人沒有迫切性的資金需求，則不需要在農曆年前辦理基金贖回，反而可善用年終獎金進行基金ETF理財規劃，讓獎金發揮更大的效益。

投信法人表示，想要在農曆年前贖回入帳的話，以貨幣基金來看，國內貨幣市場基金交易後只要一至二個營業日即可入帳，海外貨幣基金則須兩個營業日；國內股票基金最後贖回日則是2月10日，而若以作業時間較長的海外股票基金來看，大部分情況需要五至七個營業日才入帳，因此最慢要在2月4日辦理。

次級市場ETF則依上市櫃股票交易時間交割。值得留意的是，不同類型基金的贖回所需的入帳時間不同，投資人要留意自己的基金帳戶申贖條件，以免錯過年前最後贖回日期使得款項年後才入帳。基金講求長期投資累積複利績效，若過年期間沒有資金需求，則不建議在農曆年前辦理贖回，建議運用年終獎金進一步規劃。