台股基金變身招財貓…大盤指數創高效應 145檔淨值同步登頂

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股今年以來頻創新高，根據統計，主、被動台股基金中，包括群益台灣精選強棒主動式ETF（00982A）、統一台股增長主動式ETF、台新臺灣優勢成長主動式ETF等共145檔，淨值與大盤同創新高，讓122.6萬受益人都賺錢。

投信法人表示，短期來看，台股農曆年節前預期將維持上漲格局，投資策略應採成長股與價值股並重，以因應大區間操作。尤其類股輪動快速、個股波動性大，預期台股指數傾向高檔震盪，主動式台股基金可在盤勢多空之際來回靈活操作，建議投資人可以相關基金，參與台股上漲契機。

群益台灣精選強棒主動式ETF經理人陳沅易表示，針對當前台股盤勢與產業趨勢，建議採取積極的操作策略，以抓住農曆年節前的資金行情。首要焦點應放在AI相關科技產業及其供應鏈，這些領域包括電源管理、BBU系統、高效能運算基礎設施以及半導體設備廠務工程等，具備較高的成長潛力。

台新臺灣優勢成長主動式ETF經理人魏永祥認為，在美歐關稅戰和緩、企業展望樂觀、外資積極買超下，激勵台股續創新高。後市盤面可關注以下幾點，首先是美國聯邦法院元月將裁定川普的關稅政策是否違法，若判決違法後，川普陣營將如何因應，金融市場會有何反應；其次，川普即將公布下屆Fed主席人選，勢必為鴿派立場，是否會引發投資人對聯準會中立立場的質疑。最後則是重量級科技大廠法說對2026年營運展望，與對AI產業趨勢看法。

魏永祥指出，今年台股企業獲利將續增20%以上，紮實的基本面提供台股多頭續航的火種。不過仍須留意近期融資餘額已來到3,700億元以上，籌碼漸趨不利，震盪幅度恐將加大。操作上，依據2026年各產業展望來看，AI仍是帶動全球經濟成長的火車頭，建議優先布局台灣成長股主動式ETF。

群益台灣科技創新主動式ETF經理人陳朝政分析，技術面來看，長線多方優勢明顯，短期內趨勢反轉疑慮不大。資金仍持續推升台股走高，可逐步分批布局成長動能與基本面良好的中長線趨勢標的。在AI發展趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利與資本雙漲利多。

台股基金變身招財貓…大盤指數創高效應 145檔淨值同步登頂

台股今年以來頻創新高，根據統計，主、被動台股基金中，包括群益台灣精選強棒主動式ETF（00982A）、統一台股增長主動式...

年前基金贖回 留意日期

春節長假即將到來，今年連假長達九天，投信業者提醒投資人，若年節期間有資金需求的投資人，要留意年前基金贖回時間和作業程序，...

非投等債評價 明顯改善

隨著市場對高利率環境的承受力提升，加上資金對收益型資產的需求依然強勁，殖利率、利差及信用違約交換（CDS）價格三項指標同...

金價突破5,200美元創天價 天然資源基金年漲逾六成搶鏡

國際金價飆漲無極限！黃金現貨日前才突破每盎司5,000美元大關，昨(27)日繼續勁揚，單日大漲3.4%，創下去年4月以來最大單日漲幅。今(28)日亞洲早盤更觸及每盎司5,202.06美元，再度刷新天價

全球資源型基金犀利 今年來平均漲逾12%

今年來原物料市場持續上演「真金白銀」行情，原物料行情火熱，帶動全球資源型基金今年來平均漲幅逾12%，在理柏資訊投信投顧公...

138檔產品淨值創新高

台股連續三天創下新高，連帶主動操作的台股基金也績效長紅，根據統計資料顯示，148檔主、被動台股基金表現中，包括群益馬拉松...

