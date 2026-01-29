台股基金變身招財貓…大盤指數創高效應 145檔淨值同步登頂

台股今年以來頻創新高，根據統計，主、被動台股基金中，包括群益台灣精選強棒主動式ETF（00982A）、統一台股增長主動式ETF、台新臺灣優勢成長主動式ETF等共145檔，淨值與大盤同創新高，讓122.6萬受益人都賺錢。

投信法人表示，短期來看，台股農曆年節前預期將維持上漲格局，投資策略應採成長股與價值股並重，以因應大區間操作。尤其類股輪動快速、個股波動性大，預期台股指數傾向高檔震盪，主動式台股基金可在盤勢多空之際來回靈活操作，建議投資人可以相關基金，參與台股上漲契機。

群益台灣精選強棒主動式ETF經理人陳沅易表示，針對當前台股盤勢與產業趨勢，建議採取積極的操作策略，以抓住農曆年節前的資金行情。首要焦點應放在AI相關科技產業及其供應鏈，這些領域包括電源管理、BBU系統、高效能運算基礎設施以及半導體設備廠務工程等，具備較高的成長潛力。

台新臺灣優勢成長主動式ETF經理人魏永祥認為，在美歐關稅戰和緩、企業展望樂觀、外資積極買超下，激勵台股續創新高。後市盤面可關注以下幾點，首先是美國聯邦法院元月將裁定川普的關稅政策是否違法，若判決違法後，川普陣營將如何因應，金融市場會有何反應；其次，川普即將公布下屆Fed主席人選，勢必為鴿派立場，是否會引發投資人對聯準會中立立場的質疑。最後則是重量級科技大廠法說對2026年營運展望，與對AI產業趨勢看法。

魏永祥指出，今年台股企業獲利將續增20%以上，紮實的基本面提供台股多頭續航的火種。不過仍須留意近期融資餘額已來到3,700億元以上，籌碼漸趨不利，震盪幅度恐將加大。操作上，依據2026年各產業展望來看，AI仍是帶動全球經濟成長的火車頭，建議優先布局台灣成長股主動式ETF。

群益台灣科技創新主動式ETF經理人陳朝政分析，技術面來看，長線多方優勢明顯，短期內趨勢反轉疑慮不大。資金仍持續推升台股走高，可逐步分批布局成長動能與基本面良好的中長線趨勢標的。在AI發展趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利與資本雙漲利多。