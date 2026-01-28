金價突破5,200美元創天價 天然資源基金年漲逾六成搶鏡

國際金價飆漲無極限！黃金現貨日前才突破每盎司5,000美元大關，昨(27)日繼續勁揚，單日大漲3.4%，創下去年4月以來最大單日漲幅。今(28)日亞洲早盤更觸及每盎司5,202.06美元，再度刷新天價。今日市場趨勢延續貴金屬強勢格局，白銀同步走揚，在AI驅動的電力剛需與工業需求雙重加持下，金銀比持續壓縮，為原物料市場注入新動能。

今年以來，黃金價格已上漲超過18%，延續去年的創紀錄漲勢。推動金價上漲的因素眾多，包括地緣政治和經濟不確定性加劇、市場預期美國聯準會(Fed)降息，以及全球去美元化趨勢下，各國央行加大購金力度。日本最大黃金零售商田中貴金屬工業28日宣布，日本黃金零售價格為每公克27,985日圓，較前一交易日上漲1.1%，累計今年迄今漲幅達12.1%，顯示實體需求同樣熾熱。

總體經濟趨勢分析方面，美國銀行大宗商品策略師Michael Widmer指出：「金價上漲行情通常會結束，但這次並非如此。」渣打銀行全球大宗商品研究主管Suki Cooper也認為，除非短期回調，否則金價仍有進一步上漲空間。德意志銀行與法國興業銀行都認為，黃金有望在年底前衝上每盎司6,000美元大關，摩根士丹利則將目標價定在5,700美元。

富蘭克林華美投信分析，2026年全球央行持有的黃金總額自1996年來首次超越其持有的美國國債總額，象徵全球貨幣體系權力轉移，在「稀缺新時代」與長期通膨率維持2.7%以上的環境中，實體資產的內在價值正被重估。同時，AI基礎設施對電力的剛性需求，推升核能、儲能與白銀等戰略資源價格，形成跨資產的結構性機遇。

反映在國內基金表現，根據Lipper資料(截至2026/01/27)，天然資源主題基金近期績效全面翻紅。富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金近一年總報酬率達59.47%，6個月報酬率更高達63.09%，今年以來報酬率18.37%；復華全球原物料基金今年以來表現最佳，達25.49%；安聯全球油礦金趨勢基金11.77%；德銀遠東DWS全球原物料能源基金11.59%；PGIM保德信全球資源基金9.81%。

投信法人建議，在全球降息週期、地緣政治風險與去美元化趨勢交織下，黃金、白銀與潔淨能源形成相輔相成的投資組合，投資人可透過天然資源基金分批布局，掌握這波由AI驅動的能源革命與貴金屬貨幣重估的投資機會。

